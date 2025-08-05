Ukrajna ankarai nagykövete elmondta, hogy Kijev arra készül, hogy vendégül lássa Recep Tayyip Erdoğan török elnököt a háború sújtotta országban.

Az RBC-Ukrajna hírügynökségnek adott hétfői interjúban Nariman Dzhelyalov, ankarai ukrán nagykövet elmondta, hogy Kijev aktívan dolgozik egy ilyen látogatás szervezésén. Ez lenne Erdoğan első látogatása azóta, hogy 2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború.

A török elnök legutóbb 2022 augusztusában járt Ukrajnában, amikor hivatalos munkalátogatást tett Lviv keleti városában.

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen hívta meg Erdoğant, és én is megerősítettem ezt a meghívást, amikor találkoztam a török elnökkel” – mondta Dzhelyalov, utalva a múlt hónap elején Erdoğannal tartott találkozójára, amikor átadta megbízólevelét.

Gazdasági kapcsolatok