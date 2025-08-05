Ukrajna ankarai nagykövete elmondta, hogy Kijev arra készül, hogy vendégül lássa Recep Tayyip Erdoğan török elnököt a háború sújtotta országban.
Az RBC-Ukrajna hírügynökségnek adott hétfői interjúban Nariman Dzhelyalov, ankarai ukrán nagykövet elmondta, hogy Kijev aktívan dolgozik egy ilyen látogatás szervezésén. Ez lenne Erdoğan első látogatása azóta, hogy 2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború.
A török elnök legutóbb 2022 augusztusában járt Ukrajnában, amikor hivatalos munkalátogatást tett Lviv keleti városában.
„Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen hívta meg Erdoğant, és én is megerősítettem ezt a meghívást, amikor találkoztam a török elnökkel” – mondta Dzhelyalov, utalva a múlt hónap elején Erdoğannal tartott találkozójára, amikor átadta megbízólevelét.
Gazdasági kapcsolatok
Dzhelyalov kifejtette, hogy a látogatás megszervezése jelentős erőfeszítéseket igényel, mivel „számos akadály nehezíti annak megvalósítását”. Hozzátette, hogy a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása lehet a látogatás fő témája.
„Ez a megállapodás kulcsfontosságú üzleti kapcsolataink szempontjából, bár néhányan aggályokat is megfogalmaznak a növekvő piaci verseny miatt. Mindazonáltal ez politikai döntés. Zelenszkij elnök javasolta, hogy a megállapodást Erdoğan látogatása során ratifikálják. Ez egy erőteljes és szimbolikus gesztus lenne.” – fejtette ki.
A török hatóságok egyelőre nem kommentálták Dzhelyalov kijelentéseit.
Tavaly augusztusban Ankara ratifikálta a 2022. február 3-án Kijevvel aláírt szabadkereskedelmi megállapodást.
Türkiye közvetítő szerepet játszott Oroszország és Ukrajna között, a konfliktus első hónapjaiban béketárgyalásoknak adott otthont. Május 16-án, június 2-án és július 23-án Isztambulban ismét tárgyalásokra került sor az egymással szemben álló felek között.