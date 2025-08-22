Egy japán város arra fogja ösztönözni az okostelefon-használókat, hogy a munkaidőn vagy az iskolai órákon kívül napi két órára korlátozzák a képernyőidőt. A javaslat nem kötelező érvényű, és nem tartalamaz büntetést.

A korlátozás, – amelyet Japán középső részén található Toyoake városa minden lakosának ajánl – a tervezet alapján nem lesz kötelező érvényű, és nem jár büntetéssel sem, ha valaki átlépi az időkorlátot.

A mentális problémák gyógymódja

A javaslat célja „a túlzott eszközhasználat által okozott fizikai és mentális egészségügyi problémák, mint például az alvászavarok megelőzése” – mondta el a város polgármestere, Masafumi Koki.

A tervezet szerint az általános iskolásoknak az okostelefonok használatát este 9 óra után, míg a középiskolásoknak és idősebbeknek este 10 óra után ajánlott az eszközök használatának mellőzése.

A lépés online felháborodást váltott ki, sokan pedig irreálisnak nevezték a tervet.

„Értem a szándékukat, de a kétórás korlátozás lehetetlen” – írta egy felhasználó az X közösségi média felületén.

„Két óra alatt még egy könyvet sem tudok elolvasni vagy egy filmet megnézni (az okostelefonomon)” – írta egy másik.