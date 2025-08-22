KULTÚRA
Vége a képernyőidőnek! Egy japán város napi kétórás okostelefon-használati korlátot javasol
Toyoake városának javaslata a telefonhasználat túlzásba viteléhez kapcsolódó mentális egészségügyi problémák visszaszorítását célozza meg, hasonlóan a pandémia idején bevezetett játékidő-korlátozásokhoz. A kritikusok szerint azonban ez irreális.
A Gyermekek és Családok Ügynökség felmérése szerint a japán fiatalok hétköznapokon átlagosan több mint öt órát töltenek online. /Fénykép: AP.
Egy japán város arra fogja ösztönözni az okostelefon-használókat, hogy a munkaidőn vagy az iskolai órákon kívül napi két órára korlátozzák a képernyőidőt. A javaslat nem kötelező érvényű, és nem tartalamaz büntetést.

A korlátozás, – amelyet Japán középső részén található Toyoake városa minden lakosának ajánl – a tervezet alapján nem lesz kötelező érvényű, és nem jár büntetéssel sem, ha valaki átlépi az időkorlátot.

A mentális problémák gyógymódja

A javaslat célja „a túlzott eszközhasználat által okozott fizikai és mentális egészségügyi problémák, mint például az alvászavarok megelőzése” – mondta el a város polgármestere, Masafumi Koki.

A tervezet szerint az általános iskolásoknak az okostelefonok használatát este 9 óra után, míg a középiskolásoknak és idősebbeknek este 10 óra után ajánlott az eszközök használatának mellőzése.

A lépés online felháborodást váltott ki, sokan pedig irreálisnak nevezték a tervet.

„Értem a szándékukat, de a kétórás korlátozás lehetetlen” – írta egy felhasználó az X közösségi média felületén.

Két óra alatt még egy könyvet sem tudok elolvasni vagy egy filmet megnézni (az okostelefonomon)” – írta egy másik.

Javasolt

Mások szerint az okostelefon-használat korlátozása a családok döntése kellene, hogy legyen.

Nem kötelező’

A dühös reakciók arra késztették a polgármestert, hogy tisztázza, a kétórás korlátozás nem kötelező, kihangsúlyozva, hogy az iránymutatások „elismerik, hogy az okostelefonok hasznosak és nélkülözhetetlenek a mindennapi életben.”

A rendeletet a jövő héten fogják megvitatni, és ha elfogadják, októberben léphet hatályba.

2020-ban a nyugati Kagawa régió egyedülálló rendeletet vezetett be, amely szerint a gyermekek hétköznapokon napi egy óra játékra korlátozhatják magukat, míg az iskolai szünetekben 90 percre.

Ez rendelet azt is javasolta, hogy a 12 és 15 év közötti gyermekek este 9 óra után, míg a 15 és 18 év közöttiek este 10 órára ne használjanak okostelefont.

Egy márciusban közzétett felmérés szerint, amelyet a Gyermek- és Családügyi Ügynökség végzett, a japán fiatalok átlagosan valamivel több mint öt órát töltenek online hétköznapokon.

