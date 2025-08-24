A világhírű zenész, Sami Yusuf, hosszú idő után szombaton újra színpadra lépett Isztambulban. Az „Ecstasy: Két tenger között” című koncertet 25 000 ember nézte meg.

Yusuf a koncertet törökül, köszöntő beszédével nyitotta meg: „Üdvözlök mindenkit, örülök, hogy eljöttek. Allah óvja Türkiyét és a türk világot. Allah védje meg a hívőket és az emberiséget. Allah óvja a népet a gonosztól, és minden imánk a testvéri gázaiakért és Palesztináért. Halljuk Önöket; Önökkel vagyunk. Türkiye és az emberiség mindig a palesztinok mellett áll, Allah legyen a segítőjük és védelmezőjük.”

Yusuf elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a világ minden tájáról érkezett kiváló zenészekkel együtt lépett színpadra, és hozzátette: „Isztambul és ez az ország a szívem mélyén foglal helyet.”

A koncerten Kínából, Franciaországból, Angliából és Spanyolországból érkezett híres művészek, valamint török énekesek is léptek színpadra Yusuf mellett.

Spanyol nyelvű első előadás és tisztelgés Gáza előtt

Yusuf a koncertet a 2019-ben nagy sikert aratott „Nasimi” című művével nyitotta meg, majd ugyanazzal a darabbal búcsúzott a közönségtől.