A világhírű zenész, Sami Yusuf, hosszú idő után szombaton újra színpadra lépett Isztambulban. Az „Ecstasy: Két tenger között” című koncertet 25 000 ember nézte meg.
Yusuf a koncertet törökül, köszöntő beszédével nyitotta meg: „Üdvözlök mindenkit, örülök, hogy eljöttek. Allah óvja Türkiyét és a türk világot. Allah védje meg a hívőket és az emberiséget. Allah óvja a népet a gonosztól, és minden imánk a testvéri gázaiakért és Palesztináért. Halljuk Önöket; Önökkel vagyunk. Türkiye és az emberiség mindig a palesztinok mellett áll, Allah legyen a segítőjük és védelmezőjük.”
Yusuf elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a világ minden tájáról érkezett kiváló zenészekkel együtt lépett színpadra, és hozzátette: „Isztambul és ez az ország a szívem mélyén foglal helyet.”
A koncerten Kínából, Franciaországból, Angliából és Spanyolországból érkezett híres művészek, valamint török énekesek is léptek színpadra Yusuf mellett.
Spanyol nyelvű első előadás és tisztelgés Gáza előtt
Yusuf a koncertet a 2019-ben nagy sikert aratott „Nasimi” című művével nyitotta meg, majd ugyanazzal a darabbal búcsúzott a közönségtől.
Egy 75 fős zenekar kíséretében lépett fel, és a koncerten mutatta be először az „Ecstasy” című albumát.
A műsor olyan darabokat tartalmazott, amelyeket kifejezetten erre az alkalomra hangszereltek, például a „Between Sea and Sky” című művet, amelyet a mehter, oszmán-török katonai zenekar szólaltatott meg; az „In That Ocean” című darabot, amelyet Mevlana és Yunus Emre szavai ihlettek, többrétegű ritmusokkal és dallamokkal felépítettek; valamint az „Eterna” és „Amada” című számokat, amelyekben a spanyol költészet kapott központi szerepet, és Yusuf először spanyolul adta elő azt a két dalt.
A flamenco művész, Moro is lépett színpadra az utóbbi két darab előadásakor.
Yusuf emellett a Fuzuli verseire épülő „The Meeting” című szerzeményét Gázának ajánlotta.
A koncertből származó bevétel egy részét a gázai segélymunkákra fogják fordítani.
