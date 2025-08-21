“Az izraeli hadsereg 63 palesztin régészeti helyszínt nyilvánított „izraeli örökségi helyszínnek” a megszállt Ciszjordániában” – így áll egy palesztin kutatóintézet nyilatkozatában, melyben arra is kitértek, hogy ezzel egyértelműen megsértik a nemzetközi jogot és az izraeli nemzetközi kötelezettségeket.

Ezt szerdán jelentette az Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), egy nem kormányzati szervezet, „Régészeti helyszínek Nablusz kormányzóságban: Nyílt színtér az izraeli kisajátítási tervek számára” című jelentésében, amelyet az Anatóliai Hírügynökség ismertetett.

A jelentés szerint egy hadsereg által kiadott katonai rendeleteket tartalmazó füzet alapján, amelyet Moti Almoz dandártábornok, az izraeli polgári közigazgatás vezetője írt alá a megszállt Ciszjordániában, 63 helyszínt „izraeli történelmi és régészeti helyszínként” soroltak be.

Ezek közül 59 helyszín Nablusz kormányzóságban, három Ramallah kormányzóságban, egy pedig Salfit kormányzóságban található.

Izrael palesztin régészeti helyszínek elleni célzott lépései a megszállt Ciszjordániában „nem csupán adminisztratív vagy jogi formalitások, hanem egy szisztematikus politika részei, amely a palesztin örökség kisajátítására irányul.”

Ez a lépés a palesztin örökségi identitás átalakításának része az izraeli narratíva szolgálatában, különösen mivel a célzott helyszínek többsége izraeli előőrsök, telepek vagy más gyarmati helyszínek közelében található – különösen Nablusz kormányzóságban.

A jelentésben hangsúlyt nyer, hogy ezeknek a palesztin régészeti és történelmi helyszíneknek az 'izraelinek' minősítése egyértelműen sérti a nemzetközi jogot, illetve megszegi a nemzetközi kötelezettségeket, és közvetlen fenyegetést jelent a palesztin nemzeti identitásra.”