Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Creative Community for Peace (CCFP) telah muncul sebagai kuasa yang semakin berpengaruh dalam industri hiburan AS, memanfaatkan hubungannya di Hollywood untuk menangkis kritikan terhadap Israel.

CCFP mendakwa dirinya sebagai organisasi tidak partisan dan pro-keamanan yang terdiri daripada artis, penerbit, dan eksekutif yang mempromosikan "kebebasan seni dan keterlibatan konstruktif."

Namun, kumpulan pro-Israel ini telah melancarkan kempen berbulan-bulan menentang Kneecap, kumpulan hip-hop Ireland, yang menghadapi kecaman di AS dan UK kerana mengkritik genosid Israel terhadap rakyat Palestin.

CCFP-lah yang menyiarkan gambar Mo Chara dari Kneecap memegang bendera Hezbollah dalam salah satu konsert, yang menyebabkan Chara didakwa atas tuduhan keganasan di UK. (Chara, penyokong vokal Palestin, mendakwa dia tidak tahu maksud bendera itu dan hanya menerimanya setelah seseorang dari penonton memberikannya kepadanya.)

CCFP telah berkembang menjadi platform lobi yang teratur, secara aktif menyasarkan artis, penghibur, dan wartawan yang bersuara menentang keganasan Israel, dengan tujuan menghadkan pengaruh mereka atau mempertikaikan kredibiliti mereka dalam media Barat.

Berikut adalah ringkasan aktiviti terkini mereka.

Kempen Emmy Bisan Owda

Salah satu peristiwa yang mendapat liputan meluas berlaku pada tahun 2024, apabila Bisan Owda, seorang wartawan Palestin berusia 25 tahun dari Gaza, dicalonkan untuk Anugerah Emmy atas karyanya mengenai kehidupan di bawah serangan Israel melalui dokumentari "It’s Bisan From Gaza and I’m Still Alive."

Tidak lama selepas pencalonannya diumumkan , CCFP melancarkan kempen menyeru agar pencalonannya dibatalkan, dengan alasan dia mempunyai hubungan dengan Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)—kumpulan yang diisytiharkan sebagai pengganas oleh AS.

Mereka mengedarkan surat yang ditandatangani lebih 150 tokoh industri hiburan, termasuk nama-nama terkenal seperti Selma Blair dan Sherry Lansing, mendesak National Academy of Television Arts and Sciences menarik balik pencalonannya.

Namun, setelah kajian dalaman, Akademi tersebut mengekalkan keputusannya kerana tiada bukti hubungan semasa dengan kumpulan ekstremis. Owda kemudian memenangi Emmy, tetapi episod ini menandakan usaha CCFP yang tinggi profil untuk mempengaruhi institusi kesenian.

Sorakan di Glastonbury: Pembatalan Visa Bob Vylan

Pada hari Sabtu, duo punk-rap British Bob Vylan menjadi sasaran terkini akibat persembahan pro-Palestin di Festival Glastonbury, di mana mereka melaung sorakan "Free, Free Palestine" dan "Death to the IDF."

Kerajaan AS membatalkan visa mereka dengan alasan "mengagungkan keganasan," tetapi pemerhati menyedari mobilisasi pantas dalam talian oleh kumpulan seperti CCFP dan platform advokasi pro-Israel lain selepas persembahan tersebut.

Walaupun tiada lobi langsung oleh CCFP disahkan dalam kes ini, organisasi itu dengan cepat mengutuk aksi tersebut sebagai "ucapan kebencian antisemit" dan mendesak platform serta festival mengambil tindakan—satu corak yang serupa dengan kempen lalu mereka.

BBC kemudian mengeluarkan rakaman persembahan mereka, kumpulan itu dihentikan oleh agensi bakat AS mereka, dan siasatan jenayah dibuka di UK.

Strategi CCFP: Dari boikot kesenian ke impak kerjaya

CCFP ditubuhkan pada 2011 sebagai tindak balas langsung kepada gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), yang semakin berpengaruh dalam mendesak artis antarabangsa membatalkan persembahan di Israel.

Pada awal penubuhannya, kumpulan ini memberi sokongan kepada artis seperti Madonna, Radiohead, dan Nick Cave, yang enggan memboikot Israel dan meneruskan konsert di Tel Aviv.

Selepas itu, pendekatan CCFP merentasi sokongan awam terhadap persembahan. Strategi mereka kini termasuk menggempur suara kritikal terhadap dasar kerajaan Israel, terutamanya dalam industri hiburan dan media.

Antara taktik mereka ialah menganjurkan surat terbuka dan kempen menentang filem, rancangan TV, atau penceramah yang dianggap anti-Israel, menggerakkan tekanan di media sosial untuk mempengaruhi penganjur acara, panel festival, dan juri anugerah, serta melobi eksekutif dan publisiti secara tertutup untuk mengelakkan sokongan profesional kepada penyokong Palestin yang vokal.

Dengan cara ini, CCFP bukan sahaja mempertahankan Israel dalam arena budaya, tetapi juga menjadi pemain berkuasa yang menentukan suara mana didengari dan suara mana disisihkan dalam industri kreatif.

Bantahan terhadap CCFP

Pengkritik CCFP—termasuk pertubuhan hak asasi manusia dan kumpulan advokasi pro-Palestin—berhujah bahawa kempen mereka mengaburkan garis antara memerangi antisemitisme dan membungkam bantahan politik yang sah.

Mereka memberi amaran bahawa menyamakan kritikan terhadap tentera Israel dengan ucapan kebencian boleh digunakan untuk menutup perspektif Palestin sepenuhnya.

Semasa krisis kemanusiaan di Gaza berterusan dan kebimbangan antarabangsa terhadap keganasan tentera Israel meningkat, pertarungan naratif awam bukan sahaja berlaku dalam berita, tetapi juga di permaidani merah, festival, dan undian anugerah.

Di tengah pergolakan ini, CCFP ternyata berdiri sebagai penjaga budaya untuk Israel.