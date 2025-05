Pada 20 Januari 2025, sejurus selepas mengangkat sumpah sebagai Presiden ke-47 Amerika Syarikat (AS), Donald Trump menandatangani beberapa perintah eksekutif, termasuk 'Melepaskan Tenaga Amerika'.



Perintah eksekutif ini menghentikan pembiayaan persekutuan untuk infrastruktur kenderaan elektrik (EV) dan menjanjikan padang permainan yang "setara" untuk kenderaan berkuasa petrol, menandakan perubahan dasar yang ketara. Ia juga memberi petunjuk tentang pemansuhan lanjut, termasuk menghapuskan kredit cukai persekutuan untuk pembelian EV dan membatalkan pengecualian yang membenarkan California menguatkuasakan piawaian pelepasan kereta yang lebih ketat.



Semasa ucapan sulungnya, Trump mengecam "Green New Deal" dan insentif EV era Biden, mendakwa bahawa dasar-dasar ini telah secara tidak adil merosakkan industri tenaga tradisional. "Kami mengembalikan tenaga Amerika ke tangan Amerika," Trump mengisytiharkan, menggambarkan pengguguran itu sebagai langkah menuju kebebasan tenaga.



Namun, pakar dasar dan penganalisis industri memberi amaran bahawa kesannya mungkin jauh dari matlamat yang dinyatakan oleh Trump. Pengkritik berpendapat bahawa pengurangan tersebut boleh melumpuhkan industri kenderaan elektrik AS dan memberikan kelebihan daya saing kepada China, pemimpin global dalam pengeluaran kenderaan elektrik.



Shaun Rein, pengasas China Market Research Group (CMRG), menggambarkan tindakan Trump sebagai tidak berpandangan jauh kerana pengguna dan kerajaan global semakin menerima kenderaan tenaga baru. CMRG adalah sebuah firma perundingan perniagaan dan pelaburan yang berpusat di Shanghai.



"Di Dunia Selatan atau Global South, Eropah, dan rantau ASEAN, pengguna dan kerajaan sedang bergerak ke arah penerimaan EV." Dengan melepaskan industri minyak dan memotong subsidi EV, Trump secara efektif memberikan peluang percuma kepada pembuat EV China untuk menguasai pasaran-pasaran ini," kata Rein, seorang penulis yang telah menghasilkan empat buku tentang China termasuk buku terbarunya The Split: Finding the Opportunities in China’s Economy in the New World Order, kepada TRT World.



"Pada jangka panjang, pengunduran ini akan merosakkan keupayaan pembuat kereta Amerika seperti GM dan Ford untuk bersaing di peringkat antarabangsa," katanya sambil menambah bahawa syarikat-syarikat China bersedia untuk menjadi pemain global dengan menghasilkan "kenderaan elektrik berkualiti lebih baik pada harga yang lebih baik daripada rakan sejawat mereka di Amerika."



China sudah menjadi kuasa besar global dalam pembuatan EV. Jenama seperti BYD, Nio, dan Xiaomi telah maju ke hadapan dengan inovasi, kualiti, dan penetapan harga yang unggul.



“Dalam dekad akan datang, dunia lebih baik bersiap sedia untuk jenama-jenama China ini yang akan menjadi pemain global,” kata Rein, menekankan bahawa perubahan dasar Trump meletakkan AS dalam keadaan tidak kompetitif.

Tiada lebihan kapasiti di China

Jualan EV global mencapai rekod 17.1 juta unit pada tahun 2024, didorong oleh permintaan yang meningkat untuk EV penumpang dan ringan, menurut firma penyelidikan EV Rho Motion. China mendahului pasaran dengan 11 juta unit terjual, peningkatan 40 peratus daripada tahun sebelumnya.



AS sering menuduh China mempunyai "kapasiti berlebihan" dalam pembuatan EV, manakala Beijing menolak tuduhan tersebut sebagai "taakulan yang salah."



"Tidak ada lebihan kapasiti di China," tegas Rein, sambil menunjukkan bahawa pengeluar EV China terus mendapat perhatian di seluruh dunia. “Pengguna di Australia, Thailand, Kenya, bahkan Eropah mahu EV China kerana mereka menawarkan teknologi terbaik pada harga terbaik,” katanya.



Pengunduran Trump, hujah Rein, mencerminkan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk melindungi industri minyak dan memuaskan penderma, bukannya memupuk daya saing jangka panjang. "Dalam banyak cara, Trump sedang menyerahkan keupayaan Amerika untuk bersaing secara antarabangsa dalam sektor automotif," tambahnya.

Sektor EV AS dimonopoli Tesla

Reaksi pasaran segera adalah jelas. Saham pembuat EV Amerika seperti Rivian dan Lucid serta syarikat pengecasan EV seperti EVgo merosot, bahkan Tesla—yang diketuai oleh sekutu Trump, Elon Musk—melihat penurunan.



Rein percaya bahawa kebanyakan pembuat EV Amerika, selain Tesla, tidak mungkin bertahan tanpa subsidi selepas perintah eksekutif terbaru Trump.



"Ini seperti panggilan maut bagi semua pemain EV Amerika—yang memang tidak mampu bersaing dengan syarikat-syarikat Cina—kecuali Tesla," katanya.



Rein percaya bahawa walaupun dalam jangka pendek, stok Tesla yang "terlalu tinggi" mungkin menghadapi cabaran, firma Musk mungkin akhirnya mendapat manfaat dalam jangka sederhana hingga panjang disebabkan oleh "kekurangan persaingan domestik."



"Tarif dan larangan AS terhadap syarikat EV China bermakna Musk akan hampir mempunyai monopoli sekarang dalam sektor kenderaan elektrik Amerika kerana tiada siapa yang akan dapat bertahan tanpa subsidi di Amerika, dan warga China tidak boleh masuk untuk menjual," jelasnya.

Sikap pro-pengasingan Trump menjejaskan matlamat iklim

Keputusan Trump untuk menghentikan pembiayaan persekutuan bagi infrastruktur EV baharu bukan sekadar penarikan semula dasar—ia adalah langkah ke belakang dalam kepimpinan iklim Amerika.



"Trump telah pun mengeluarkan AS daripada Perjanjian Iklim Paris dan organisasi global lain seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)." Keputusan EV Trump secara efektif mengundur dari dasar EV semakin menjejaskan kemampuan Amerika untuk memimpin dalam diplomasi tenaga bersih,” kata Rein.



Menggambarkan keputusan Presiden AS sebagai "memalukan", beliau mengaitkannya dengan tumpuan Trump kepada keuntungan jangka pendek untuk penderma politiknya dalam industri minyak.



"Trump adalah seorang yang mengamalkan dasar pengasingan dan perlindungan yang tidak peduli tentang prestij dan pengaruh Amerika kecuali untuk kuasa keras di peringkat global." Jadi, ini pasti akan merosakkan matlamat dunia untuk menjadi lebih neutral karbon,” kata Rein.



"Trump hampir berusia 80 tahun; dia tidak peduli apa yang akan berlaku 20 tahun akan datang," tambahnya.

AS menyerahkan kepimpinan kepada China?

Perbezaan yang ketara, China sedang meningkatkan pengeluaran kenderaan EV sambil memajukan inisiatif iklim global. Rein menekankan bagaimana kepimpinan China mengambil pendekatan jangka panjang terhadap inovasi, terutamanya dalam kenderaan tenaga baharu.



"[Presiden China] Xi Jinping dan CPC (Parti Komunis China) sedang melabur dalam apa yang mereka panggil 'kuasa produktif baru'." Jelas bahawa China akan mengawal segala-galanya dari teknologi bateri hingga perisian automotif," kata Rein. "Dengan dasar-dasar ini, Trump sebenarnya merosakkan industri Amerika."



Pendekatan menyeluruh China meletakkannya sebagai peneraju bukan sahaja dalam pembuatan EV tetapi juga dalam menetapkan piawaian teknologi global. Rein memberi amaran bahawa AS berisiko jatuh ke tangga terendah dalam sektor kritikal ini.



“Trend global adalah jelas—EV adalah masa depan.” Dengan menarik diri dari perlumbaan ini, AS menyerahkan kepimpinan kepada China, bukan hanya dalam sektor automotif tetapi juga dalam perjuangan yang lebih luas untuk keunggulan teknologi, ekonomi dan iklim," katanya.



