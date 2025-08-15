نړۍ
د امريکا لوړ پوړي چارواکي، چې پکې د بهرنيو چارو وزير مارکو روبيو، د خزانې وزير سکاټ بيسنټ، د سوداګرۍ وزير هاورډ لټنک، او ځانګړی استازی سټيو ويټکاف شامل دي، د ټرمپ ملګرتیا کوي.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واشنګټن ترڅنګ د ګډو ځواکونو له انډروز اډې څخه الاسکا ته روان شو، چیرې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به سرمشریزه ترسره کړي.

د جمعې د غونډې له وړاندې، ټرمپ په ټروت سوشیل، چې یوه امریکایي ټولنیزه رسنۍ ده، کې ولیکل: «لوړه معامله!!!»

وړاندیز شوي

ټاکل شوې چې دواړه مشران په انکوریج کې د ماښام په ۷:۳۰ کې وګوري، چې دا به د فبرورۍ ۲۰۲۲ کال کې د روسیې او اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې وي.

له ټرمپ سره د امریکا لوړ پوړي چارواکي هم دي، چې پکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د خزانې وزیر سکاټ بیسنټ، د سوداګرۍ وزیر هاورډ لټنک، او ځانګړی استازی سټیو ویټکاف شامل دي.

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د چهارشنبې په ورځ وویل چې ټرمپ خپل هېواد ته د امنیتي ضمانتونو ورکولو چمتووالی څرګند کړی دی.

ټرمپ ویلي چې روسیه او اوکراین به د سولې د یوې موافقې په چوکاټ کې ځمکې سره تبادله کړي، او پوتین ته یې ګواښ کړی چې که د جګړې پای ته رسېدو سره موافقه ونه کړي، نو« ډیرې سختې پایلې» به ولري.

