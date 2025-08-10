په تورکیه او اروپایي هېوادونو کې سلګونه زره مظاهره کوونکو د غزې محاصره شویو فلسطینیانو سره د یووالي لپاره مظاهرې او لاریونونه وکړل او د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه.
په استانبول کې د شنبې په ماښام د ماښام لمانځه وروسته لسګونه زره د فلسطین پلوی مظاهره کوونکي د بیازیت میدان کې راټول شوي وو، ترڅو په غزه کې د اسرائیلو روان نسل وژنې او د خلکو د لوږې پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
دغه مظاهره چې پکې غیر دولتي سازمانونه او د عامو خلکو ګڼ شمېر ګډون کړی و، د تاریخي ایا صوفیه جومات په لور د لاریون په بڼه پر مخ ولاړه.
په لندن کې د شنبې په ورځ بریتانیایانو د اسرائیلو د بریدونو پر وړاندې مظاهره وکړه او د اوربند غوښتنه یې وکړه. دا مظاهره د فلسطین لپاره د ۳۰مې ملي مارچ برخه وه.
سلګونه زره خلک د راسل میدان څخه د لومړي وزیر دفتر په لور د "غزه د لوږې مخه ونیسئ" تر شعار لاندې روان شول. د فلسطین د یووالي کمپاین (PSC) چې د دې مظاهرو تنظیموونکی و، په خپل پیغام کې ویلي و چې اسراییل په غزه کې فلسطینیان د لوږې له لارې وژني. دوی زیاته کړه: "زموږ حکومت باید د اسرائیلو نسل وژنه ودروي." مظاهره کوونکو د فلسطین بیرغونه پورته کړي وو او د بریتانیې حکومت یې د دې نسل وژنې په ملاتړ تورن کړ.
په سویډن او هالنډ کې هم سلګونه کسانو د اسرائیلو د غزې د نیولو د پلان پر وړاندې مظاهرې وکړې. په سټاکهولم کې مظاهره کوونکي د اوډن پلان په سیمه کې راټول شوي وو او د اسرائیلو بریدونه او د امریکا ملاتړ یې وغندل. وروسته مظاهره کوونکي د بهرنیو چارو وزارت په لور روان شول.
په امستردام کې هم خلکو د اسرائیلو د نیولو د پلان او د لویدیځ ملاتړ پر وړاندې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د غزې لپاره د بې قید او شرط مرستو غوښتنه وکړه.
په اسپانیا او سویس کې هم د فلسطین د ملاتړ لپاره مظاهرې وشوې. په مادرید کې مظاهره کوونکو د اسرائیلو بریدونه او په غزه کې لوږه وغندله. دوی د "نسل وژنه ودروئ" شعارونه ورکول او ځینو د لوږې پر وړاندې د اعتراض په توګه لوښي ټکول.
په جنیوا کې زرګونه کسان د ژاردین انګلیس په سیمه کې راټول شوي وو ترڅو په غزه کې د اسرائیلو د بندیزونو له امله د لوږې او مرګونو پر وړاندې اعتراض وکړي. مظاهره کوونکو د ناستې په ترڅ کې د اسرائیلو بریدونه په انګلیسي، فرانسوي او عربي ژبو وغندل.
په غزه کې د اسرائیلو نسل وژنه د ۲۰۲۳ کال راهیسې، اسرائیلو په محاصره شوې سیمه کې تر ۶۱,۳۰۰ زیات فلسطینیان وژلي دي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د فلسطین رسمي خبري اژانس (WAFA) په وینا، شاوخوا ۱۱,۰۰۰ فلسطینیان د ویجاړ شویو کورونو لاندې ښخ دي. کارپوهان بیا باور لري چې د مړو شمېره تر دې ډېره زیاته ده او ښایي شاوخوا ۲۰۰,۰۰۰ کسانو ته ورسېږي.
په دې نسل وژنه کې اسرائیلو د غزې ډېره برخه ویجاړه کړې او د سیمې ټول خلک یې بې ځایه کړي دي. تېر نومبر، د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت لپاره د جنګي جرمونو او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په تور نیول شوي وارنټونه صادر شول. اسراییل د غزې پر وړاندې د جګړې لپاره د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې په قضیه کې هم تورن دی.