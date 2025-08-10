د غزې جګړه
په زرګونو تنه  د فلسطین ملاتړ کوونکي مظاهره کوونکو د شنبې په ماښام د استانبول په بېازیت میدان کې د ماښام لمانځه وروسته راټول شول، ترڅو په غزه کې د اسرائیلو لخوا  روان نسل وژنې او د لوږې پالیسۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
په زرګونو تنه  د فلسطین ملاتړ کوونکي مظاهره کوونکو د شنبې په ماښام د استانبول په بېازیت میدان کې د ماښام لمانځه وروسته راټول شول، ترڅو په غزه کې د اسرائیلو لخوا  روان نسل وژنې او د لوږې پالیسۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.

دغه مظاهره چې پکې غیر حکومتي سازمانونه او ګڼ شمېر عام خلک ګډون کړی و، د تاریخي ایا صوفیه جومات په لور د لاریون په بڼه پر مخ ولاړه.

ګډونوالو هڅه وکړه چې د بشري کړکېچ په اړه پوهاوی زیات کړي او د غزې له خلکو سره د یووالي څرګندونه وکړي، په داسې حال کې چې تاوتریخوالی زیات شوی او د خوراکي توکو او طبي مرستو سخت کمښت شتون لري.

تنظیموونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې کړاو د پای ته رسولو لپاره عاجل ګامونه پورته کړي.

اسرائیل د غزې په سیمه کې د نسل وژنې له امله د نړیوال غبرګون سره مخ دی، چیرې چې له اکتوبر ۲۰۲۳ راهیسې یې له ۶۱,۰۰۰ څخه زیات کسان وژلي دي.

پوځي کمپاین د غزې سیمه ویجاړه کړې او خلک یې د لوږې او قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. همداشان تر اوسه پورې په غزه کې په سلګونو تنو چې ډیری ماشومان دي د لوږې له امله ژوند د لاسه ورکړی دی.

تېر نوامبر، د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانټ لپاره د جنګي جرمونو او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر شول.

اسرائیل همدارنګه د غزې پر وړاندې د جګړې په اړه د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې په قضیه کې مخ دی.

 

