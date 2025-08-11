د غزې جګړه
اسرائیل د غزې ښار په لویدیځ کې د خبریالانو پر خیمه په برید کې د الجزیرې ۵ خبریالان ووژل
د قطر په پلازمېنه دوحه کې مېشت د الجزیرې چینل د الشفاء طبي کمپلکس مشر له قوله ویلي: "د الجزیرې خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د اسرائیلي برید په ترڅ کې په خپله خیمه کې شهیدان شوي دي."
11 اګست 2025

اسرائیل د غزې ښار په لویدیځ کې د الشفاء روغتون ته نږدې د خبریالانو پر خیمه په برید کې د الجزیرې ۵ خبریالان وژلي دي.

د قطر په پلازمېنه دوحه کې مېشت د الجزیرې چینل د الشفاء طبي کمپلکس مشر له قوله ویلي: "د الجزیرې خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د اسرائیلي برید په ترڅ کې په خپله خیمه کې شهیدان شوي دي."

الجزیرې د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې په دې برید کې د الجزیرې عربي خبریال محمد قریقه او دوه نور کامره مین، ابراهیم ظاهر او محمد نوفل هم وژل شوي دي.

الجزیرې وویل: "د الجزیرې عربي خبریال انس الشریف او محمد قریقه د اسرائیلي برید په ترڅ کې وژل شوي، چې ورسره د کامره مینانو ابراهیم ظاهر او محمد نوفل هم شهیدان شوي دي."

اسرائیل هم تایید کړه چې خبریال یې وژلی دی، خو بې بنسټه ادعا یې وکړه چې هغه د حماس د یوې ډلې مشر و.

انس الشریف، چې د غزې په اړه یې د اسرائیلي بریدونو راپورونه ورکول، د وژل کېدو څو شېبې مخکې د هغه برید په اړه راپور ورکړ چې د هغه ژوند یې واخیست.

هغه په خپل ایکس (پخوانی ټویټر) کې لیکلي: "پرله‌پسې بمبارۍ... د دوو ساعتونو لپاره د اسرائیلي بریدونو شدت په غزه ښار کې زیات شوی دی."

څو شېبې وروسته، نورو خبریالانو د هغه د وژل کېدو خبر ورکړ، او بیا الجزیرې هم تایید کړه.

د انس الشریف وروستۍ پیغام

وړاندیز شوي

د هغه له وژل کېدو وروسته، د هغه د ایکس حساب مدیرانو د هغه وصیت خپور کړ، چې پکې یې له الله څخه غوښتنه کړې وه چې هغه د شهیدانو په ډله کې قبول کړي او د هغه تېرو ګناهونه وبښي.

هغه په خپل وصیت کې لیکلي: "زما هیله دا ده چې الله زما عمر اوږد کړي ترڅو زه له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره خپل اصلي ټاټوبي، اشغال شوي عسقلان (المجدل) ته ستون شم. خو د الله اراده غالب شوه او د هغه حکم پوره شو."

هغه زیاته کړه: "ما د درد ټولې برخې تجربه کړې او بیا بیا مې د غم او تاوان خوند لیدلی. خو ما هېڅکله د حقیقت په رسولو کې ځنډ ونه کړ، پرته له تحریف یا دروغو، په دې هیله چې الله د هغو کسانو شاهد وي چې چوپ پاتې شول، زموږ وژنې یې ومنلې، او زموږ د ماشومانو او ښځو پاتې شوني یې ولیدل او بې‌پروا پاتې شول."

په خپل وصیت کې یې د عرب او اسلامي نړۍ څخه وغوښتل چې د فلسطین او د هغه د خلکو ملاتړ وکړي او چوپ پاتې نشي، بلکې د فلسطینیانو د آزادۍ لپاره د یو پل په توګه عمل وکړي.

هغه نړۍ ته خپل کورنۍ هم وسپارله، چې پکې یې مور، ښځه، زوی او لور شامل دي.

"غزه مه هېروئ... او په خپلو دعاوو کې زما د بښنې او قبولیت لپاره دعا وکړئ." انس الشریف وویل.

هغه برید چې انس الشریف یې شهید کړ، شپږ نور کسان هم وژلي، چې پنځه یې خبریالان وو.

د دې پنځه خبریالانو وژنې د ۲۰۲۳ کال په وروستیو کې د اسرائیلي بریدونو په ترڅ کې د وژل شویو خبریالانو شمېر ۲۳۷ ته ورساوه.

