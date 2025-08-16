د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو د امریکا د ادارې دریځ ته درناوی لري، چې د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کوي، او د ټولو مسلو د سوله ییز حل لپاره یې خپله هیله له هغوی سره شریکه کړه.
د روسیې مشر دا سفر "په خپل وخت او ډیر ګټور" وباله، او یادونه یې وکړه چې د متقابل عمل په نږدې ټولو برخو کې خبرې وشوې، چې په ځانګړي ډول د اوکراین کړکیچ ته پر یوه عادلانه حل ټینګار شوی دی.
هغه وویل: "او البته، موږ دا فرصت درلود، چې ګټه مو ترې پورته کړه، ترڅو د دې بحران د پیدایښت او لاملونو په اړه خبرې وکړو. دا د همدغو اصلي لاملونو له منځه وړل دي چې باید د جوړجاړي بنسټ جوړ کړي."
هغه څرګنده کړه چې دا یو فرصت و چې د روسیې دریځ امریکایي سیالانو ته "په ارامۍ او بشپړ ډول" بیا تکرار کړي.
هغه وویل: "البته، موږ د امریکا د ادارې دریځ ته درناوی لرو، کوم چې د دښمنیو د ژر پای ته رسیدو اړتیا ويني. او موږ هم دا غواړو او غواړو چې ټولې مسلې په سوله ییزو لارو حل کړو."