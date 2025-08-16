د امریکا د الاسکا کې د ټرمپ او پوتین لیدنه پرته د کومې موافقې نه پایته ورسیده.
په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځه سرمشریزه له کومې هوکړې پرته پای ته ورسیده. په شمول د ټرمپ د لومړیتوب چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول و.
د ویلو ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د امریکا د الاسکا ایالت د المندورف - ریچارډسن په هډه کې د نږدې درې ساعته غونډې وروسته مشرانو په ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر ټرمپ خبرې غونډې ته وویل چې "ډېرې ډېرې نقطې وې چې موږ پرې موافقه وکړه. زه به ووایم چې یو څو لوی ټکي و چې موږ لا په اړه يي توافق ته نه یو رسیدلي، خو یو څه پرمختګ مو کړی دی." هغه داسې وویل چې په شاتګ کې "سولې ته پرمختګ" لیکل شوی و.
هغه زیاته کړه: "تر څو چې هوکړه نه وي، معامله نشته."
هغه پاتې ټکي مشخص نه کړل او دا یې هم تایید نه کړه چې آیا دوی مستقیم د اوکراین په اړه وو.
همداشان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په دریځ کې د هیڅ بدلون اشاره ونه کړه، او شخړه یې د روسیې د امنیت لپاره په "اساسي ګواښونو" کې ریښه لرونکې وبلله او ټینګار یې وکړ چې یو دوامداره جوړجاړی د "د شخړې اصلي لاملونو" ته اړتیا لري - هغه ژبه چې مسکو یې د اوکراین څخه د خاورې پریښودو، بې وسلې کیدو، د ناټو غړیتوب ردولو او د خپل حکومت د بدلولو غوښتنو ته اشاره کوي.
پوتین وویل: "موږ هیله لرو چې کیف او اروپایي پلازمینې به دا په رغنده توګه درک کړي او په کار کې به خنډونه جوړ نه کړي."
راتلونکی ځل په مسکو کې
هغه د ټرمپ دا ادعا هم تایید کړه چې که ټرمپ په ۲۰۲۲ کال کې ولسمشر وای، نو جګړه به نه وای پیل شوې، او ویې ویل: "زه ډاډه یم چې دا به همداسې وای."
ټرمپ وویل چې هغه به د ناټو مشرانو، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او نورو سره اړیکه ونیسي ترڅو هغوی ته د خبرو په اړه معلومات ورکړي.
له دې مخکې چې له خبریالانو څخه د پوښتنو له اخیستلو پرته ولاړ شي، ټرمپ پوتین ته وویل: "احتمالاً ډیر ژر به بیا ووینم."
پوتین په انګلیسي ژبه ځواب ورکړ: "راتلونکی ځل په مسکو کې."
ټرمپ ځواب ورکړ: "اوه، دا یو په زړه پورې خبره ده ... زه به پرې یو څه سخت فشار احساس کړم، خو زه یې احتمالا کیدل لیدلای شم."
سرمشریزه د پوتین لپاره د پام وړ تود هرکلي سره پیل شوه، چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی او د اوکراین د جنګي جنایتونو په تور د نړیوالې جنایي محکمې لخوا مطلوب دی.
ټرمپ له هغه سره په هوایي ډګر کې په لاسي ښکلولو، مسکا او د سور غالۍ له لارې د تګ پر مهال هرکلی وکړ، په داسې حال کې چې د امریکا جنګي الوتکې، په شمول د بي-۲ بم غورځوونکې الوتکه، پر سر یې الوتنې کولې.
وروسته دواړه مشران د دوو سیالو قدرتونو د مشرانو لپاره په یوه غیر معمول اقدام کې، د ژباړن پرته د امریکا په ولسمشریز لیموزین کې یوځای سفر وکړ.
د کرملین غبرګون
په ورته وخت کې، د انترفاکس خبري اژانس د شنبې په ورځ سهار وختي راپور ورکړ چې د پوتین او ټرمپ ترمنځ خبرو اترو دواړو هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د جوړجاړي لارو چارو ته د لټون دوام ورکړي.
د کرملین ویاند دیمیتري پسکوف وویل: "خبرې په حقیقت کې ډیرې مثبتې وې، او دواړو ولسمشرانو په دې اړه خبرې وکړې. دا هغه خبرې وې چې موږ ته اجازه راکوي چې په ډاډه توګه د جوړجاړي د لارو د لټون په لاره کې یوځای پرمختګ وکړو."
جګړې دوام درلود
په داسې حال کې چې دواړو مشرانو خبرې کولې، جګړې دوام درلود، چې د اوکراین ډیری ختیځې سیمې د هوایي بریدونو تر خبرداري لاندې وې. د روسیې د روستوف او بریانسک سیمو والیانو راپور ورکړ چې ځینې سیمې یې د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تر بریدونو لاندې وې.
زیلنسکي په رسمي توګه مسکو ته د کومې خاورې ورکول رد کړي او د متحده ایالاتو لخوا د امنیتي تضمین په لټه کې دی.
د سرمشریزې په اړه د کیف له لوري سمدستي غبرګون نه و. د اوکراین د اپوزیسیون قانون جوړونکي اولیکسي هونچارینکو د ټیلیګرام په پیغام رسونې اپلیکیشن کې وویل: "داسې ښکاري چې پوتین ځان ته ډیر وخت واخیست. د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې."
د چک د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي په یوه بیان کې وویل چې هغه د ټرمپ له هڅو هرکلی کوي خو په معاملې کې د پوتین په علاقه شک لري.
هغه وویل: "که پوتین د سولې په خبرو کې جدي وای، نو نن یې ټوله ورځ پر اوکراین بریدونه نه کول."
مسکو او کیف دواړه په جګړه کې پر ملکي وګړو د بریدونو تورونه ردوي. خو په دې شخړه کې په زرګونو ملکي وګړي مړه شوي، چې ډیری یې اوکراینیان دي، او جګړې له دواړو لورو څخه له یو میلیون څخه ډیر کسان وژلي یا ټپیان کړي دي.