نړۍ
3 کمه لوست
د جورجیا په ایالت کې د هیونډای موټر پر کمپنۍ د چاپې پر مهال نږدې ۵۰۰ تنه غیرې قانوني کډوال نیول شوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جورجیا ایالت کې د موټرو د بیټرۍ جوړولو پر یوې فابریکې له هغې چاپې ملاتړ کړی، چې په ترڅ کې یې نږدې ۵۰۰ کارګر ونیول شول.
د جورجیا په ایالت کې د هیونډای موټر پر کمپنۍ د چاپې پر مهال نږدې ۵۰۰ تنه غیرې قانوني کډوال نیول شوي
/ Reuters
6 سپتمبر 2025

د ټرمپ له خوا په جورجیا کې د هیونډاي پر فابریکې له چاپې ملاتړ وشو

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جورجیا ایالت کې د موټرو د بیټرۍ جوړولو پر یوې فابریکې له هغې چاپې ملاتړ کړی، چې په ترڅ کې یې نږدې ۵۰۰ کارګر ونیول شول.

ټرمپ د جمعې په ورځ په بیضوي دفتر  کې خبریالانو ته په وینا کې، نیول شوي کسان "غیرقانوني کډوال" وبلل او ویې ویل چې امریکايي چارواکي "خپله دنده ترسره کوي."

د کورني امنیت تحقیقاتو ادارې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په ایلبېل سیمه کې د هیونډاي میټاپلانټ (Hyundai Metaplant) پر فابریکې د عملیاتو پرمهال ۴۷۵ کسان نیول شوي دي.

د کورني امنیت تحقیقاتو ادارې د جورجیا څانګې د ځانګړي مسؤل، سټیون شرانک، په وینا، ډېری نیول شوي کسان د جنوبي کوریا اوسېدونکي دي.

شرانک وویل: "دا عملیات د جورجیا او امریکایانو لپاره د دندو د ساتنې، د هغو سوداګریو لپاره چې قانون مراعتوي د سیالۍ د یوه برابر ډګر د تضمین، زموږ د اقتصاد د سلامتیا د ساتنې او له استثمار څخه د کارګرانو د ژغورنې لپاره زموږ ژمنتیا په ډاګه کوي."

هغه وویل، پلټونکو "د فرعي قراردادیانو او د فرعي قراردادیانو لپاره د نورو فرعي قراردادیانو یوه شبکه" کشف کړې چې دغه کارګران یې ګمارلي وو. هغه زیاته کړه، چارواکي هڅه کوي چې د غیرقانوني ګمارنې د کړنو مسؤلیت وټاکي.

شرانک وویل: "دا یوازې اصلي شرکت نه و، بلکې فرعي قراردادیان هم وو، او موږ دا ټوله شبکه افشا کوو."

وړاندیز شوي

تر اوسه کوم جنایي تورونه نه دي اعلان شوي، خو شرانک وویل چې مامورینو د حکم له مخې د تاسیساتو د تلاشۍ پرمهال نور شواهد هم راټول کړي دي.

په دې چاپه کې د کورني امنیت تحقیقاتو ، د فدرالي تحقیقاتو ادارې،  د ګمرکونو او پولو ساتنې ادارې، د الکولو، تنباکو او اور وژونکو وسلو ادارې، د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې برخه اخیستې وه.

دا د ۵.۵ میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات، چې د هیونډاي او LG ګډه پروژه ده، په ۲۰۲۳ کال کې د جورجیا والي براین کیمپ لخوا "د جورجیا په تاریخ کې تر ټولو لویه اقتصادي پراختیایي پروژه" بلل شوې وه.

دا فابریکه لا هم تر کار لاندې ده او تمه کېده چې راتلونکی کال به پرانیستل شي، خو دا لا څرګنده نه ده چې ایا اوس به دا مهالوېش بدل شي که نه.

هیونډاي شرکت په یوه بیان کې ویلي چې "له نږدې وضعیت څاري او د ځانګړو شرایطو د پوهېدو لپاره کار کوي."

دې شرکت ټینګار کړی چې په نیول شویو کسانو کې هیڅ یو هم په مستقیم ډول د هیونډاي موټر شرکت لخوا نه و ګمارل شوی.

بیان زیاتوي: "موږ په کاري ساحه کې د هرچا خوندیتوب او هوساینې ته لومړیتوب ورکوو او هر چېرته چې فعالیت کوو، له ټولو قوانینو او مقرراتو سره سم عمل کوو."

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us