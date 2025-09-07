نړۍ
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې اسرائیلو د ده د اوربند شرطونه منلي او د فلسطین پر مقاومت کوونکې ډلې حماس یې هم غږ وکړ چې همداسې وکړي.
/ AP
7 سپتمبر 2025

ټرمپ: اسرائیلو زما د اوربند شرطونه منلي، حماس دې هم ومني

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې اسرائیلو د ده د اوربند شرطونه منلي او د فلسطین پر مقاومت کوونکې ډلې حماس یې هم غږ وکړ چې همداسې وکړي.

ټرمپ پر خپلې ټولنیزې رسنۍ "ټروت سوشیل" ولیکل: "هرڅوک غواړي چې یرغمل شوي کسان خپلو کورونو ته ستانه شي. هرڅوک غواړي چې دا جګړه پای ته ورسېږي! اسرائیلو زما شرطونه منلي دي. اوس وخت راغلی چې حماس یې هم ومني."

ټرمپ ګواښ وکړ چې که حماس دا وړاندیز رد کړي، له پایلو سره به مخ شي او ویې ویل: "ما حماس ته د نه منلو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا زما وروستی خبرداری دی، بل به نه وي!"

د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د اسرائیلو له خوا د دې شرطونو منل نه دي تایید کړي.

مصر او قطر د اسرائیل او حماس ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو منځګړیتوب کوي، چې موخه یې د بندیانو تبادله او د غزې د جګړې پای ته رسول دي.

ټي آر ټي ورلډ - حماس په غزه کې د تکنوکراتانو ادارې له جوړېدو سره هوکړه کړې.
حماس د اګست په ۱۸ مه د ۶۰ ورځني اوربند وړاندیز منلی و، خو اسرائیلو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی.

د ټرمپ دا وروستی خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د اوربند تړون لپاره نړیوال فشارونه مخ په ډېرېدو دي، ترڅو د اسرائیلو پوځي بریدونه ودروي. د غزې د فلسطیني چارواکو په وینا، د ۲۰۲۳ کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په دغو بریدونو کې تر ۶۴،۰۰۰ ډېر فلسطینیان وژل شوي او دغه سیمه له قحطۍ سره مخ ده.

تېر نومبر میاشت کې د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) په غزه کې د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په تور د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د دفاع پخواني وزیر یواف ګالنټ د نیولو امر صادر کړ.

اسرائیل همدارنګه د عدالت په نړیواله محکمه (ICJ) کې پر دغې سیمې د خپلې جګړې له امله د نسل وژنې له قضیې سره هم مخ دی.

 

