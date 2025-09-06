د اشغال شوې فلسطیني سیمو لپاره د ملګروملتونو پخواني راپور ورکوونکي ویلي چې د اسرائیلو لخوا د غزې پر وړاندې وژونکي بریدونه د نړیوالې همکارۍ پرته دوام ناشونی دی.
ریجارډ فالک چې په انګلستان کې جوړه شوې د غزې جنګي جرایم او د غزې په نسل وژنه کې د انګلستان رول د څیړولو په اړه د محکمې په ځانګړې غونډه کې خبرې کولې وویل، په انګلستان کې د داسې یوې غونډې د جوړیدو له امله ډیر خوښ دی. فالک د دې محکمې مشري هم په غاړه لري.
فالک یادونه وکړه چې د غزې محکمه به د اکتوبر له ۲۳مې څخه تر ۲۶مې پورې په استانبول کې د نسل وژنې په اړه خپله وروستۍ غونډه ترسره کړي. هغه وویل چې د بریتانیا د غزې محکمه د لومړي ځل لپاره د یوه لوی، لیبرال او ډیموکراتیک هېواد په همکارۍ باندې مناسب ټینګار کوي.
هغه زیاته کړه: "زه د دې کار اهمیت نشم زیات بیانولی، ځکه چې د دې همکارۍ پرته اسرائیل هغه څه نه شو کولی چې اوس یې کوي."
فالک د بریتانیا حکومت د شرم وړ وباله او وویل چې واشنګټن په ښکاره ډول اسرائیلو ته بې قید او شرط ملاتړ ورکوي او د غزې د ویجاړونکو پالیسیو په ترسره کولو کې د یوه همکار په توګه عمل کوي.
فالک د غزې د کړکېچن وضعیت په اړه وویل چې د غزې خلک د قحطۍ له امله د ډله ییزې لوږې له ګواښ سره مخ دي، کوم چې تېر میاشت د نړیوال خوراکي امنیت د مرحلې طبقه بندۍ لخوا په رسمي ډول اعلان شو.
هغه وویل: "که نړۍ نور انتظار وکړي، نو ډېر ناوخته به وي، او تاریخ به د دې وخت د بحران په وړاندې د ناکامۍ یادونه وکړي."
فالک زیاته کړه چې اسرائیل ته تر اوسه ډیپلوماتیک ملاتړ ورکول د دې هېواد د جنایتونو او د نړیوالو محکمو د پرېکړو د نه منلو په وړاندې یوه همکاري ده.
د لندن په مرکز کې د فورنزیک آرکیټکچر څېړنیز ادارې مشر، ایال ویزمن، چې د جګړې او بشري حقونو د سرغړونو پېښې څېړي، وویل چې د نسل وژنې انکار د نسل وژنې لپاره لار هواروي.
ویزمن څرګنده کړه چې په غزه کې ویجاړتیا بې ساري ده. هغه وویل چې د بیا تنظیم په پلمه د غزې د ویجاړتیا هدف د خلکو له منځه وړل دي، او د ځمکې پر مخ ټولې نښې له منځه وړل شوې دي.
د لندن د کوین ماري پوهنتون د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو استاد، نیوي ګورډن، وویل چې د بریتانیا حکومت هغه وخت خپلې دروازې وتړلې کله چې بریتانوي-فلسطیني اتباعو غوښتل خپلې کیسې شریکې کړي، خو اسرائیلیانو ته یې دروازې خلاصې پرېښودې.
هغه زیاته کړه: "نسل وژنه د نسل وژنې په انکار سره ترسره کېږي." هغه وویل چې د خپلو قانوني مکلفیتونو سره سره، د بریتانیا حکومت اسرائیلو ته د وسلو پلور او استخباراتي ملاتړ ته دوام ورکړی دی.
د کینټ پوهنتون د نړیوالو قوانینو څانګې فلسطینۍ استادې، شاهد حموري، وویل چې بریتانیا د غزې په نسل وژنه کې د اسرائیلو ملاتړ کړی، سره له دې چې د پېښو په اړه بشپړ معلومات یې درلودل.
د غزې نسل وژنه د جمعې په ورځ ۷۰۰مې ورځې ته داخله شوه، چې اسرائیلو لږ تر لږه ۶۴,۳۰۰ فلسطینیان وژلي دي. پوځي کمپاین د دې سیمې ویجاړتیا ته دوام ورکړی، چې اوس د قحطۍ سره مخ ده.
تېر نومبر، د نړیوالې جنایي محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت لپاره د جنګي جرمونو او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر کړل.