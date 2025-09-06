نړۍ
3 کمه لوست
د ملګروملتونو ځانګری رپورټر : انګلستان او نور هیوادونه د غزې په نسل وژنه کې د اسرائیلو همکار دي
د اشغال شوې فلسطیني سیمو لپاره د ملګروملتونو پخواني راپور ورکوونکي ویلي چې د اسرائیلو لخوا د غزې پر وړاندې وژونکي بریدونه د نړیوالې همکارۍ پرته دوام ناشونی دی.
د ملګروملتونو ځانګری رپورټر : انګلستان او نور هیوادونه د غزې په نسل وژنه کې د اسرائیلو همکار دي
/ AA
6 سپتمبر 2025

د اشغال شوې فلسطیني سیمو لپاره د ملګروملتونو پخواني راپور ورکوونکي ویلي چې د اسرائیلو لخوا د غزې پر وړاندې وژونکي بریدونه د نړیوالې همکارۍ پرته دوام ناشونی دی.

ریجارډ فالک چې په انګلستان کې جوړه شوې د غزې جنګي جرایم او د غزې په نسل وژنه کې د انګلستان رول د څیړولو په اړه د محکمې په ځانګړې غونډه کې خبرې کولې وویل، په انګلستان کې د داسې یوې غونډې د جوړیدو له امله ډیر خوښ دی. فالک د دې محکمې مشري هم په غاړه لري.

فالک یادونه وکړه چې د غزې محکمه به د اکتوبر له ۲۳مې څخه تر ۲۶مې پورې په استانبول کې د نسل وژنې په اړه خپله وروستۍ غونډه ترسره کړي. هغه وویل چې د بریتانیا د غزې محکمه د لومړي ځل لپاره د یوه لوی، لیبرال او ډیموکراتیک هېواد په همکارۍ باندې مناسب ټینګار کوي.

هغه زیاته کړه: "زه د دې کار اهمیت نشم زیات بیانولی، ځکه چې د دې همکارۍ پرته اسرائیل هغه څه نه شو کولی چې اوس یې کوي."

فالک د بریتانیا حکومت د شرم وړ وباله او وویل چې واشنګټن په ښکاره ډول اسرائیلو ته بې قید او شرط ملاتړ ورکوي او د غزې د ویجاړونکو پالیسیو په ترسره کولو کې د یوه همکار په توګه عمل کوي.

فالک د غزې د کړکېچن وضعیت په اړه وویل چې د غزې خلک د قحطۍ له امله د ډله ییزې لوږې له ګواښ سره مخ دي، کوم چې تېر میاشت د نړیوال خوراکي امنیت د مرحلې طبقه بندۍ  لخوا په رسمي ډول اعلان شو.

هغه وویل: "که نړۍ نور انتظار وکړي، نو ډېر ناوخته به وي، او تاریخ به د دې وخت د بحران په وړاندې د ناکامۍ یادونه وکړي."

فالک زیاته کړه چې اسرائیل ته تر اوسه ډیپلوماتیک ملاتړ ورکول د دې هېواد د جنایتونو او د نړیوالو محکمو د پرېکړو د نه منلو په وړاندې یوه همکاري ده.

وړاندیز شوي

د لندن په مرکز کې د فورنزیک آرکیټکچر څېړنیز ادارې مشر، ایال ویزمن، چې د جګړې او بشري حقونو د سرغړونو پېښې څېړي، وویل چې د نسل وژنې انکار د نسل وژنې لپاره لار هواروي.

ویزمن څرګنده کړه چې په غزه کې ویجاړتیا بې ساري ده. هغه وویل چې د بیا تنظیم په پلمه د غزې د ویجاړتیا هدف د خلکو له منځه وړل دي، او د ځمکې پر مخ ټولې نښې له منځه وړل شوې دي.

د لندن د کوین ماري پوهنتون د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو استاد، نیوي ګورډن، وویل چې د بریتانیا حکومت هغه وخت خپلې دروازې وتړلې کله چې بریتانوي-فلسطیني اتباعو غوښتل خپلې کیسې شریکې کړي، خو اسرائیلیانو ته یې دروازې خلاصې پرېښودې.

هغه زیاته کړه: "نسل وژنه د نسل وژنې په انکار سره ترسره کېږي." هغه وویل چې د خپلو قانوني مکلفیتونو سره سره، د بریتانیا حکومت اسرائیلو ته د وسلو پلور او استخباراتي ملاتړ ته دوام ورکړی دی.

د کینټ پوهنتون د نړیوالو قوانینو څانګې فلسطینۍ استادې، شاهد حموري، وویل چې بریتانیا د غزې په نسل وژنه کې د اسرائیلو ملاتړ کړی، سره له دې چې د پېښو په اړه بشپړ معلومات یې درلودل.

د غزې نسل وژنه د جمعې په ورځ ۷۰۰مې ورځې ته داخله شوه، چې اسرائیلو لږ تر لږه ۶۴,۳۰۰ فلسطینیان وژلي دي. پوځي کمپاین د دې سیمې ویجاړتیا ته دوام ورکړی، چې اوس د قحطۍ سره مخ ده.

تېر نومبر، د نړیوالې جنایي محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت لپاره د جنګي جرمونو او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر کړل.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us