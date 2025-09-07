نړۍ
په لندن کې پولیسو په سلګونو تنه فلسطیني پلوه مظاهره کوونکي ونیول.
د پولیسو په وینا.د لندن په ښار کې د شنبې په ورځ د فلسطین اکشن ډلې په ملاتړ د یوې مظاهرې پر مهال له ۴۰۰ څخه زیات کسان ونیول شول. پولیسو ویلي دي چې دغه ډله د ترهګرۍ د قوانینو له مخې منع شوې ده.
/ Reuters
7 سپتمبر 2025

د پولیسو په وینا.د لندن په ښار کې د شنبې په ورځ د فلسطین اکشن ډلې په ملاتړ د یوې مظاهرې پر مهال له ۴۰۰ څخه زیات کسان ونیول شول. پولیسو ویلي دي چې دغه ډله د ترهګرۍ د قوانینو له مخې منع شوې ده.

په سلګونو کسانو د انګلستان د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه، چې ځینو یې "زه د نسل وژنې مخالفت کوم ، زه د فلسطین اکشن ملاتړ کوم په څیر شعارونه ورکول ."

د لندن د میټروپولیټن پولیسو ځواک (میټ) د شنبې په ناوخته یوه اعلامیه کې وویل چې "له ۴۲۵ څخه زیات کسان د مظاهرې په تړاو نیول شوي دي."

پولیسو زیاته کړه: "د نیول شویو کسانو ډېری یې د یوې منع شوې ډلې د ملاتړ په تور نیول شوي دي."

پولي سمېت، چې ۷۴ کلنه متقاعده ده، وویل: "دلته راغلي کسان ترهګر نه دي." هغې زیاته کړه: "باید دا بندیز لرې کړل شي."

نایجل، چې ۶۲ کلن د بیا کارونې یوې کمپنۍ اجرائیه رئیس دی او خپل تخلص یې نه دی ښودلی، وویل چې د جولای په میاشت کې لګول شوی بندیز "په بشپړ ډول نامناسب دی."

هغه وویل: "حکومت باید د نسل وژنې د مخنیوي لپاره ډېر وخت ولګوي، نه دا چې مظاهره کوونکي ونیسي." هغه دا خبرې د نیول کېدو مخکې وکړې، په داسې حال کې چې مظاهره کوونکو پر پولیسو غږ کاوه: "شرم پر تاسو!"

وړاندیز شوي

د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې هغه مهال رامنځته شوې کله چې ځینو کسانو د نیونو مخنیوی وکړ. د میټ په وینا، له ۲۵ څخه زیات کسان د پولیسو پر افسرانو د بریدونو او نورو عامه نظم د سرغړونو په تور نیول شوي دي.

د مرستیال کمېشنرې کلېر سمارټ په وینا، پولیسو ته "نه زغمل کېدونکی" سپکاوی شوی، چې پکې د هغوی وهل، ټکول او پرې لاړې توکول شامل دي.

هغې وویل: "زموږ دنده د مظاهرو په تړاو دا ده چې قانون پلی کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې خلک د مظاهرو حق په خوندي ډول ترسره کړي."

فلسطین اکشن د بریتانیا د ۲۰۰۰ کال د ترهګرۍ د قانون له مخې منع شوې ډله ده.

منتقدین، چې پکې د ملګرو ملتونو او څو کمپاین ډلو شامل دي، دغه بندیز د قانوني زیاتوالي او د بیان د آزادۍ لپاره ګواښ بللی دی.

له شنبې د مظاهرې مخکې له ۸۰۰ څخه زیات کسان نیول شوي وو، چې ۱۳۸ یې د منع شوې ډلې د ملاتړ یا د ملاتړ هڅونې په تور تورن شوي دي.

ډېری نیول شوي کسان که مجرم وپېژندل شي، شپږ میاشتې بند ته مخامخ دي، خو د مظاهرو تنظیموونکي که مجرم وپېژندل شي، تر ۱۴ کلونو پورې بند ته محکومېدای شي.

 

