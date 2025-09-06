د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د په ناحقه امریکايي وګړو بندي کوونکو هیوادونو تور لست جوړولو په خاطر ګام اوچت کړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی، چې له مخې یې هغه هېوادونه په تور لیست کې شامل کړي چې واشنګټن په اند په ناحقه امریکایان بندیانوي. دغه فرمان پر هغو دولتونو بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګوي چې په "یرغمل ډیپلوماسۍ" کې په ښکېلتیا تورن دي.
دغه فرمان د بهرنیو چارو وزارت ته واک ورکوي چې د ترهګرۍ د ملاتړو هېوادونو د لیست په څېر، ځینې هېوادونه "د ناحقه بندی کولو ملاتړي دولتونه" ونوموي، چې په مجازاتو کې یې بندیزونه، د امریکا پر صادراتو محدودیتونه، او په زنداني کولو کې د ښکېلو چارواکو پر ورتګ بندیزونه شامل دي.
د ټرمپ یوه سلاکار سباستین ګورکا په بیضوي دفتر (د ولسمشر کاري دفتر) کې وویل: "د دې اجرایوي فرمان سره چې تاسو نن لاسلیک کړ، تاسو یوه روښانه کرښه جوړه کړه چې امریکایي وګړي به د معاملې د کارتونو په توګه نه کارول کیږي."
که څه هم سمدستي د کوم هېواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو یوه جګپوړي چارواکي ویلي چې چین، ایران او افغانستان د هغو حکومتونو په توګه تر څېړنې لاندې دي چې "په دوامداره توګه په یرغمل ډیپلوماسۍ کې برخه اخلي."
په یوه بې ساري ګام کې، دغه اجرایوي فرمان امریکا ته واک ورکوي چې خپل وګړي په تور لیست کې شامل چې دې هېوادونو ته له سفر کوي. دا ګام به امریکايي وګړي دې هیوادونو څخه له سفره منع کړي.
واشنګټن تر دې وړاندې دا ډول محدودیتونه یوازې پر شمالي کوریا لګولي وو، هغه هم په ۲۰۱۷ کال کې د امریکايي محصل اوټو وارمبیر تر مړینې وروسته چې په دغه هېواد کې بندي و.
دا تور لیست پر هغو ډلو هم پلي کیدای شي چې ځینې سیمې کنټرولوي خو د دولتونو په توګه نه دي پېژندل شوې.
'پېچلې پروسه'
یوه امریکايي چارواکي وویل، د دې فرمان موخه دا ده چې د حکومت ځوابي اقدامات اسانه کړي.
دغه چارواکي وویل، "دا کار د یوې پېچلې پروسې له تېرېدو پرته د اقدام کولو چارې اسانوي،" او زیاته یې کړه چې که هېوادونه وروسته همکاري وکړي، له لیست څخه ایستل کیدای شي.
امریکا په بېلابېلو حکومتونو کې په بهر کې د امریکایانو د خلاصون ډاډمنولو ته لومړیتوب ورکړی دی.
ټرمپ د امریکایانو په ازادولو کې خپله کارنامه روښانه کړې، او چارواکي وايي چې د هغه د ولسمشرۍ پر مهال ۷۲ بندیان ازاد شوي دي.
په پخوانیو هڅو کې له روسیې او نورو حکومتونو سره د بندیانو تبادله هم شامله ده.
د بهرنیو چارو وزارت په منظم ډول دا ټاکي چې ایا بندی کول "ناحقه" دي که نه، په ځانګړې توګه هغه قضیې چې پکې امریکایي وګړي د سیاسي معاملې د وسیلې په توګه بندیان شوي وي.
د پخواني ولسمشر جوبایډن د واکمنۍ پر مهال، چین د یوې هوکړې له مخې هغه امریکایان خوشې کړل چې نیولي یې وو. په دې هوکړه کې واشنګټن د امریکایي وګړو لپاره د سفر خبرداري نرم کړل، هغه ګام چې بیجینګ ویل د دوی سوداګریز چاپیریال ته یې زیان رسولی و.