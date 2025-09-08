نړۍ
ټرمپ بهرنیو شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د کډوالۍ قانون ته درناوی وکړي
د امریکا ولسمشر په جورجیا ایالت کې د کډوالۍ او ګمرکانو د محافظت ادارې لخوا  د سویلي کوریا د موټرو په یوې فابریکې د چاپې نه وروسته بهرنیو شرکتونو ته خبرداری ورکړ.
/ Reuters
8 سپتمبر 2025

د یکشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهرنیو شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا قوانینو ته درناوی وکړي، وروسته له هغه چې په جورجیا ایالت کې د هیونډای-ال جي د بیټرۍ په یوه جوړېدونکي فابریکه کې شاوخوا ۳۰۰ غیرقانوني جنوبي کوریايي کارګران ونیول شول.

دغه نیونې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د چارواکو لخوا د یوې پراخې چاپې په ترڅ کې ترسره شوې، چې د ټرمپ د هېواد په کچه د کډوالو ضد هڅو تر ټولو لویه عملیات بلل کېږي.

ولسمشر په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل: "مهرباني وکړئ د زموږ د هېواد د کډوالۍ قوانینو ته درناوی وکړئ. ستاسو پانګونې ته ښه راغلاست وایو، او موږ تاسو هڅوو چې خپل ډېر هوښیار خلک په قانوني توګه راوړئ... هغه څه چې موږ یې په بدل کې غواړو دا دي چې تاسو امریکایي کارګران وګمارئ او وروزئ."

د چاپې ویډیوګانې ښيي چې نیول شوي کارګران په لاسونو کې ولچکونه او په پښو کې ځنځیرونه لري او په یوه بس کې پورته کېږي.

د LG انرژۍ حل لارې شرکت ویلي چې د دوی ۴۷ کارګران نیول شوي دي — ۴۶ جنوبي کوریايان او یو انډونیزیايي دی.

شرکت همدارنګه ویلي چې شاوخوا ۲۵۰ نیول شوي کسان د دوی د قراردادي شرکت کارګران دي، چې ډېری یې جنوبي کوریايان دي.

جنوبي کوریا، چې د آسیا څلورمه لویه اقتصاد دی، د موټرو جوړولو او برېښنایي وسایلو تولید کې مهم رول لري او په امریکا کې یې ګڼې فابریکې جوړې کړې دي.

د دې هېواد شرکتونو د امریکا بازار ته د لاسرسي او د ټرمپ لخوا د ګمرکي مالیاتو د ګواښونو د مخنیوي لپاره په امریکا کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې ده.

ولسمشر لي جې-میونګ د تېرې میاشتې په سفر کې له ټرمپ سره ولیدل، او سئول د جولای په میاشت کې په امریکا کې د ۳۵۰ میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه وکړه.

ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا تولیدي سکتور به بیا ژوندی کړي، په داسې حال کې چې د میلیونونو غیرقانوني کډوالو د شړلو ژمنه یې هم کړې ده.

په داسې حال کې چې ټرمپ پانګوالو ته د قانون د مراعات کولو سپارښتنه وکړه، هغه د کورني کاري ځواک د مهارتونو د کمښت یادونه هم وکړه.

هغه د کډوالۍ او ګمرکاتو د تطبیق ادارې (ICE) د چاپې په اړه وویل: "ICE سم کار وکړ ځکه هغوی دلته غیرقانوني وو. خو موږ باید داسې څه وکړو چې اضافي خلک راوړو ترڅو زموږ خلک وروزل شي او خپله دا کارونه ترسره کړي."

سئول د یکشنبې په ورځ وویل چې د نیول شویو کارګرانو د خوشې کولو لپاره خبرې پای ته رسېدلې دي او هغوی به ژر خوشې او خپلو کورونو ته واستول شي.

د LG انرژۍ حل لارې شرکت اجرائیه مشر کیم کي-سو خبریالانو ته وویل: "اوسنۍ لومړیتوب د LG انرژۍ حل لارې د کارمندانو او د شریکو شرکتونو د کارمندانو ژر تر ژره خوشې کول دي." هغه د ورځې په لومړیو کې جورجیا ته د الوتنې پر مهال دا خبرې وکړې.

هیونډای ویلي چې نیول شوي کسان د دوی کارمندان نه دي.

