د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو هیون به د دوشنبې په ورځ امریکا ته سفر وکړي، ترڅو د هغو سلګونو کوریايي کارګرانو د نیولو په اړه رامنځته شوي کړکېچ حل کړي چې د کډوالۍ په یوه چاپه کې نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې سیول په امریکا کې د لویو پانګونو پلانونو ژمنه کړې ده.
سیول د یکشنبې په ورځ وویل چې د جورجیا په ایالت کې د هیونډای موټر او LG انرژۍ حل شرکت لخوا جوړېدونکي د بیټرۍ فابریکې په سایټ کې نیول شوي شاوخوا ۳۰۰ کوریايي کارګرانو د خوشې کولو لپاره خبرې اترې پای ته رسېدلې دي، او پلان شته چې هغوی د دې اونۍ په ترڅ کې کور ته واستول شي.
د کوریايي کارګرانو نیول د کورني امنیت وزارت د اجنټانو لخوا د جنوبي کوریا لپاره، چې د امریکا یو لوی متحد دی، یوه لویه شاک وه. دا په داسې حال کې وشول چې جنوبي کوریا د جولای په وروستیو کې د یوې سوداګریزې هوکړې د وروستي کولو هڅه کوله. دا پېښه یوازې لس ورځې وروسته له هغې وشوه چې د جنوبي کوریا نوي ولسمشر لي جې میونګ په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل او دواړو د سوداګریزو اړیکو د لا نږدې کولو ژمنه وکړه.
د چو خبرې اترې به په دې متمرکزې وي چې کوریايي کارګرانو ته د یوه ځانګړي الوتکې له لارې کور ته د ستنېدو زمینه برابره کړي، چې دا به د "رضاکارانه وتلو" په نوم یاد شي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي وویل چې د دې په اړه نور جزئیات نه شي ورکولی.
ټرمپ، چې د خپل حکومت په ترڅ کې یې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې اقدامات زیات کړي دي، تېره اونۍ وویل چې د دې چاپې په اړه خبر نه و. هغه نیول شوي کسان "غیر قانوني بهرنیان" وبلل.
د یکشنبې په ورځ، ټرمپ پر بهرنیو شرکتونو غږ وکړ چې په امریکا کې پانګونه کوي، ترڅو د دې هېواد د کډوالۍ قوانینو ته درناوی وکړي، خو د خبرو له اندازې یې نرمښت ښکاره کېده.
"ستاسې پانګونې ته ښه راغلاست وایو، او موږ تاسو هڅوو چې خپل ډېر هوښیار خلک، چې عالي تخنیکي وړتیاوې لري، په قانوني توګه راوړئ ترڅو نړیوال معیار لرونکي محصولات جوړ کړئ. موږ به دا کار ژر او په قانوني توګه ممکن کړو،" هغه په ټروت سوشل کې ولیکل.
دغه ۳۰۰ کوریايي کارګران د ۴۷۵ کسانو په ډله کې شامل وو چې د پنجشنبې په ورځ د هیونډای او LGES لخوا د ۴.۳ میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنایي موټرو لپاره د بیټرۍ جوړولو پروژې په سایټ کې نیول شوي وو. دا د کورني امنیت وزارت د پلټنو عملیاتو په تاریخ کې تر ټولو لویه چاپه وه.
هیونډای موټر د متحده ایالاتو یو له لویو بهرنیو پانګوالو څخه دی او د هغو جنوبي کوریايي شرکتونو په ډله کې شامل دی چې د امریکا لپاره د ۳۵۰ میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه یې کړې ده.
د هیونډای موټر یوه ویاند وویل چې ځینې کارکوونکو ته ویل شوي چې متحده ایالاتو ته غیر ضروري سفرونه وځنډوي.
LGES هم په متحده ایالاتو کې د کارمندانو سوداګریز سفرونه ځنډولي دي، پرته له ځینو ځانګړو مواردو، او اوس به په امریکا کې میشت د جنوبي کوریا کارکوونکي بېرته راوغواړي.