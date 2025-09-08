هندي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې د امریکا لخوا پر هندي محصولاتو به ډیره ددې هیواد کورني تولیدات ډیر اغیزمن کړي.د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هند څخه پر وارداتو ۵۰ سلنه تعرفې لګولې دي چې د هند د ناخالص کورني تولید په سلو کې نیمه برخه کمولی شي. دا خبره د هند د اقتصاد مشر سلاکار وی اننتا ناګیسواران د دوشنبې په ورځ په بلومبرګ ټي وي کې په یوه مرکه کې وکړه.
هغه وویل: "په دې مالي کال کې، د دې تعرفو د دوام د موده پورې اړه لري، دا ممکن د د ناخالصو کورني تولیداتو په سلو کې ۰.۵ څخه تر ۰.۶ پورې اغېز وکړي." ناګیسواران دا څرګندونې بلومبرګ ټي وي ته وکړې.
ټرمپ، چې هڅه کوي د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، ویلي چې د هند د تېلو واردات د مسکو د جګړې هڅو ته مالي ملاتړ برابروي. هغه تېر میاشت د هند پر وارداتو تعرفې دوه برابره کړې او ۵۰ سلنې ته یې ورسولې.
د هند د مالیې وزیرې نرملا سیتارامان تېره اوونۍ وویل چې د نړۍ درېیم ستر د تېلو واردوونکی او مصرفوونکی هېواد به د روسیې تېل اخیستل جاري وساتي، ځکه چې دا اقتصادي ګټه لري.
د امریکا او هند ترمنځ د دوه اړخیزو توکو سوداګرۍ په ۲۰۲۴ کال کې ۱۲۹ میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه، چې د امریکا د سوداګرۍ کسر ۴۵.۸ میلیارد ډالر و، د امریکا د سرشمېرنې ادارې د معلوماتو له مخې.
د صادرونکو ډلو اټکل کړی چې دا تعرفې به د هند د ۸۷ میلیارد ډالرو صادراتو شاوخوا ۵۵ سلنه اغېزمن کړي، په داسې حال کې چې ویتنام، بنګلهدېش او چین ته به ګټه ورسوي.
ناګیسواران وویل چې د روان مالي کال لپاره د حکومت د ۶.۳ څخه تر ۶.۸ سلنې د ودې وړاندوینې سره به پاتې شي، په داسې حال کې چې د اپرېل-جون ربعې ۷.۸ سلنه وده کړې وه، چې دا په تېرو یو کال کې تر ټولو چټکه وده وه.