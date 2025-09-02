نړۍ
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید وشو.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ کې د سه شنبې په سهار یوه زوروره چاودنه وشوه. د پولیسو په وینا یو ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو ډک موټر د پوله ساتو ځواکونو  د سیمه ییزې قرارګاه دروازې سره وجنګاوه.
د چاودنې وروسته ډزې پیل شوې  او څو نورې چاودنې وشوې. د یو سیمه ییز پولیس افسر په وینا وسله وال د چاودنې نه وروسته امنیتي قرارګاه ته  دننه ننوتلي دي.

هغه وویل چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې ده او د وسله والو پر وړاندې عملیات روان دي.

یو اوسیدونکي وویل چې د موټر ټوټې د کوهاټ سړک په اوږدو کې لیدل شوې دي.

د پولیسو په وینا تر دې دمه درې افسران ټپیان شوي دي، په داسې حال کې چې ځینې وسله وال وژل شوي دي.

پولیسو د پوله ساتو ځواکونو  د قرارګاه شاوخوا سیمه تړلې ده او له اوسیدونکو غوښتنه شوې چې تر عملیاتو د بشپړیدو پورې په کورونو کې پاتې شي.

