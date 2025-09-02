د چین ولسمشر شي جینپینګ د سه شنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نه د یو “زوړ ملګري” په توګه هرکلی وکړ. دواړو مشرانو په بیجینګ کې د خبرو نوې دوره پیل کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا سره کړکېچ زیات شوی.
پوتین، شي ته د “ګران ملګري” په توګه خطاب وکړ، وویل چې د مسکو او بیجینګ اړیکې اوس په “بې ساري لوړ کچه” کې قرار لري.
دواړه مشران په رسمي ډول سره ولیدل او بیا یې د خپلو لوړ پوړو مرستیالانو سره د چای پر مهال خبرې اترې وکړې، چې دا د دوی د شخصي اړیکو اهمیت څرګندوي.
دغه خبرې د دوشنبې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې وروسته وشوې، چې په تیانجین کې ترسره شوه، چیرې چې شي او پوتین د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي او نورو سیمه ییزو مشرانو سره ولیدل.
د چهارشنبې په ورځ، شي په بیجینګ کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای د ۸۰مې کلیزې په مناسبت د یوې لویې پوځي پریډ مشري کوي.
پوتین وویل: “موږ تل یو ځای وو، او اوس هم یو ځای یو.” هغه د جاپان د جګړې پر مهال د چین لپاره د شوروي ملاتړ یاد کړ.
د امریکا سره د سوداګرۍ کړکېچ
بیجینګ ادعا کوي چې د اوکراین په جګړه کې بې طرفه دی، خو د لویدیځو بندیزونو سره سره یې د مسکو لپاره د اقتصادي ملاتړ کرښه جوړه کړې ده.
د امریکا چارواکو ځینې چینایي شرکتونه تورن کړي چې د روسیې د پوځي صنعت سره مرسته کوي.
د شانګهاری سازمان غونډې هم د بدلونونو په حال کې اړیکې روښانه کړې: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په هند باندې لګول شوي تعرفې د نوي ډیلي اړیکې مسکو او بیجینګ ته نږدې کړې، که څه هم مودي د چین په پریډ کې د ګډون څخه ډډه وکړه.
د خپل دوه اړخیزې غونډې مخکې، شي او پوتین د منګولیا ولسمشر خورلسوخ اوخنا سره درې اړخیزه ناسته وکړه، چې هیواد یې د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیک موقعیت لري.
پوتین ټینګار وکړ چې درې واړه هیوادونه “ښه ګاونډیان” دي چې ګډې ګټې لري.
منګولیا په ۲۰۲۴ کال کې نړیوال پام ځانته واړاوه کله چې یې د پوتین د نیولو لپاره د نړیوالې جنایي محکمې غوښتنې ته پام ونه کړ، د هغه د دولتي سفر پر مهال.