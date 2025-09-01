د پاکستان په شمال کې د یوې چورلکې د سقوط له امله ۵ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
د پاکستان حکومت یوه ویاند وویل، د اردو یوه چورلکه چې په یوه عادي الوتنه کې وه، د پاکستان په شمال کې راوغورځېده، چې له امله یې دوه پیلوټان او درې تخنیکي کارکوونکي ووژل شول.
د سیمه ییز حکومت ویاند فیض الله فراق وویل، چورلکه ظاهراً د تخنیکي ستونزې له امله د ګلګت بلتستان په سیمه کې راغورځېدلې او اور یې اخیستی دی. هغه نور جزیات ورنکړل او ویې ویل چې چارواکي په دې اړه څېړنې کوي.
هغه زیاته کړه چې دا چورلکه په دې سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو وروسته د ژغورنې او مرستې ماموریتونو لپاره کارول کېده.
چورلکې په یوه نوي جوړېدونکي هیلیپډ کې د ازمایښتي کښېناستلو هڅه کوله.
د ژغورنې ټیمونه د پېښې ځای ته رسېدلي او خپل عملیات یې پیل کړي دي.
د پېښې د لامل په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو د ګلګت بلتستان د حکومت ویاند "تخنیکي ستونزه" یاد کړه.
تېره میاشت، یوه چورلکه چې د سیلاب ځپلو شمال لوېدیځ باجوړ سیمې ته یې مرستې لېږدولې، په خراب موسم کې راوغورځېده، چې له امله یې پنځه تنه ووژل شول. او د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر په میاشت کې، شپږ کسان ووژل شول کله چې یوه بله چورلکه په شمال لوېدیځ کې د انجن د ستونزې له امله راوغورځېده.