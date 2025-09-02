تورکیه
2 کمه لوست
تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخوا  د منسک ډلې د منحلولو د پریکړې نه هر کلی کړی دی.
تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک ډله چې درې لسیزې وړاندې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د قره باغ د شخړې د منځګړیتوب لپاره جوړ شوی و، د منحلو د پریکړې هر کلی کړی.
تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخوا  د منسک ډلې د منحلولو د پریکړې نه هر کلی کړی دی.
/ AA
2 سپتمبر 2025

تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخوا  د منسک ډلې د منحلولو د پریکړې نه هر کلی کړی دی.

تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک ډله چې درې لسیزې وړاندې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د قره باغ د شخړې د منځګړیتوب لپاره جوړ شوی و، د منحلو د پریکړې هر کلی کړی.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل: "موږ د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په لومړۍ نېټه د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د وزیرانو شورا لخوا  د منسک ډلې او اړوند جوړښتونه د منحلولو د پریکړې نه تود هر کلی کوو."

په بیان کې زیاته شوې: "دا تاریخي پرېکړه، چې د دواړو هېوادونو د ګډو هڅو په پایله کې ممکنه شوې، د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې په بهیر کې یو له مهمو پړاوونو څخه ګڼل کېږي."

وړاندیز شوي

منسک ګروپ په ۱۹۹۲ کال کې د قره باغ د شخړې د سوله‌ییز حل لپاره جوړ شوی و، چې روسیه، امریکا، او فرانسه یې د ګډو مشرانو په توګه دنده ترسره کوله، خو دایمي حل ته په رسېدو کې پاتې راغلی و. اذربایجان له اوږدې مودې راهیسې د دې ګروپ د منحل کېدو غوښتنه کوله او دا یې د ارمنستان سره د رسمي سولې تړون ته د پرمختګ لپاره یو شرط ګڼلی و.

د دې ګروپ د منحل کېدو پرېکړه د اګست په ۸مه نېټه په سپینه ماڼۍ کې د یوې غونډې وروسته وشوه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې کوربه و. په دې غونډه کې د اذربایجان ولسمشر الهام علي‌اف او د ارمنستان لومړي وزیر نیکول پاشینیان خبرې وکړې. له دې وروسته د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اروپا د امنیت او همکارۍ ډلې  څخه د ګروپ د منحل کېدو لپاره ګډه غوښتنه وکړه.

تورکیې تل په دې شخړه کې د اذربایجان ملاتړ کړی او د دې ګروپ منحل کېدل یې د جنوبي قفقاز په سیمه کې د دوامداره سولې د رامنځته کولو په لور یو ګام ګڼلی دی.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us