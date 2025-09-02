تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخوا د منسک ډلې د منحلولو د پریکړې نه هر کلی کړی دی.
تورکیې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک ډله چې درې لسیزې وړاندې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د قره باغ د شخړې د منځګړیتوب لپاره جوړ شوی و، د منحلو د پریکړې هر کلی کړی.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل: "موږ د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په لومړۍ نېټه د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د وزیرانو شورا لخوا د منسک ډلې او اړوند جوړښتونه د منحلولو د پریکړې نه تود هر کلی کوو."
په بیان کې زیاته شوې: "دا تاریخي پرېکړه، چې د دواړو هېوادونو د ګډو هڅو په پایله کې ممکنه شوې، د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې په بهیر کې یو له مهمو پړاوونو څخه ګڼل کېږي."
منسک ګروپ په ۱۹۹۲ کال کې د قره باغ د شخړې د سولهییز حل لپاره جوړ شوی و، چې روسیه، امریکا، او فرانسه یې د ګډو مشرانو په توګه دنده ترسره کوله، خو دایمي حل ته په رسېدو کې پاتې راغلی و. اذربایجان له اوږدې مودې راهیسې د دې ګروپ د منحل کېدو غوښتنه کوله او دا یې د ارمنستان سره د رسمي سولې تړون ته د پرمختګ لپاره یو شرط ګڼلی و.
د دې ګروپ د منحل کېدو پرېکړه د اګست په ۸مه نېټه په سپینه ماڼۍ کې د یوې غونډې وروسته وشوه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې کوربه و. په دې غونډه کې د اذربایجان ولسمشر الهام علياف او د ارمنستان لومړي وزیر نیکول پاشینیان خبرې وکړې. له دې وروسته د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اروپا د امنیت او همکارۍ ډلې څخه د ګروپ د منحل کېدو لپاره ګډه غوښتنه وکړه.
تورکیې تل په دې شخړه کې د اذربایجان ملاتړ کړی او د دې ګروپ منحل کېدل یې د جنوبي قفقاز په سیمه کې د دوامداره سولې د رامنځته کولو په لور یو ګام ګڼلی دی.