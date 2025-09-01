د تورکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان د دوشنبې په ورځ د چين په تيانجين ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دولتونو د مشرانو د شورا د ۲۵مې غونډې په څنډه کې د اذربايجان له ولسمشر الهام علييف سره لیدنه وکړه.
د تورکيې د عامه اړیکو د ریاست لخوا د خپور شوي بیان له مخې دواړو مشرانو د شانګهای سازمان د غونډې په ترڅ کې د دوه اړخيزو اړيکو ترڅنګ سيمه ييز او نړيوال مسايل هم وڅېړل.
اردوغان د ارمنستان او اذربايجان د سولې په بهير کې د پرمختګ ستاينه وکړه او ويې ويل چې تورکيه به له دې بهير څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه د سيمه ييزو پرمختيايي نوښتونو په همغږۍ کې د تورکيې او اذربايجان د همکارۍ پر ارزښت ټينګار وکړ او زياته يې کړه چې دواړه هېوادونه به په راتلونکي کې د انرژۍ او ترانسپورت په ګډون په ډېرو برخو کې د همکارۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
دا غونډه د اردوغان په اقامت ګاه کې ترسره شوه، چې د تورکيې د بهرنيو چارو وزير حاکان فیدان او د اذربايجان د بهرنيو چارو وزير جیهون بایراموف هم په کې ګډون درلود.
د جنوبي قفقاز په اړه خبرې وشوې
له دې څخه جلا ولسمشر اردوغان د غونډې په څنډه کې د ارمنستان له لومړي وزير نیکول پاشینیان سره هم وکتل. دا ليدنه د دواړو مشرانو ترمنځ يو نادره تعامل ګڼل کېږي.
د تورکيې د عامه اړیکو ریاست وويل چې اردوغان د تورکيې او ارمنستان ترمنځ اړيکې وڅېړلې او د جنوبي قفقاز د دوامداره ثبات او سولې د ټينګښت هڅې يې د بحث موضوع وګرځولې.
د تورکيې ولسمشر د ارمنستان او اذربايجان د سولې په بهير کې د پرمختګ هرکلی وکړ او بيا يې ټينګار وکړ چې هېواد يې د سيمې د سولې، ثبات او پرمختګ ملاتړ کوي او په دې هڅو کې به خپل رول ته دوام ورکړي.
اردوغان زياته کړه چې د تورکيې او ارمنستان ترمنځ د همکارۍ د پياوړتيا لپاره ګامونه تر غور لاندې دي.
اردوغان د يکشنبې په ورځ چين ته ورسېد او په هماغه ورځ يې د چين له ولسمشر شي جين پينګ او د پاکستان له لومړي وزير شهباز شريف سره دوه اړخيزې خبرې وکړې. د تورکيې د ولسمشر ډيپلوماټيکه اجنډا د سيمه ييزو بدلونونو په منځ کې د انقرې د فعالې ونډې څرګندونه کوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان ۲۵مه غونډه د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د د چین د ولسمشر شي د پرانيستونکې وينا سره پيل شوه. دا سازمان چې په لومړي ځل د "شانګهای پنځه" په نوم جوړ شو، چين، روسيه، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان يې غړي وو، وروسته ازبکستان د شپږم غړي په توګه ورسره يوځای شو. اوس مهال شانګهای سازمان لس غړي هېوادونه، دوه څارونکي او ۱۴ د خبرو اترو شریکان لري چې د آسيا، اروپا او افريقا په کچه خپاره دي.