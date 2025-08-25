اسرائيل نړیوالې غندنې له پامه غورځوي، په یوه طبي کمپلیکس باندې په برید کې يې بيا خبريالان ووژل
وروستۍ وژنې د غزې د مطبوعاتي ډلو په وړاندې د جګړې غیر معمولي زیان په ګوته کوي، چې دا سیمه یې د خبریالانو لپاره په نړۍ کې ترټولو وژونکې ځای ګرځولی دی.
د روغتیا چارواکو او عیني شاهدانو په وینا، د دوشنبې په ورځ په جنوبي غزه کې د خان یونس په ناصر طبي کمپلکس د اسرائيلي برید په ترڅ کې لس فلسطینیان، چې پکې څلور خبریالان او یو اور وژونکی شامل وو، وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي.
د فلسطین رسمي تلویزیون راپور ورکړ چې وژل شویو کې یې کمره مین، حسام المصری، هم شامل و، او د قطري چینل الجزیره تایید کړه چې د دې چینل عکاس، محمد سلامه، هم وژل شوی دی.
د انادولو خبري اژانس د یوې طبي سرچینې په حواله هم د عکس اخیستونکې مریم ابو دقه د وژل کېدو تصدیق شوی دی.
د روغتون په نښه کولو کې د اسرائيلو په برید کې عکس اخیستونکی معاذ ابو طحه هم ووژل شو.
د فلسطین ملکي دفاع په یوه اعلامیه کې وویل چې د برید پر مهال د اور وژنې موټر چلوونکی وژل شوی او د هغه د ډلې اووه نور غړي د ژغورنې او د جسدونو د ترلاسه کولو په هڅه کې ټپیان شوي دي.
د انادولو خبریالانو په وینا، اسرائيلي پوځ د بیړني ودانۍ لوړ پوړ، چې د «ال یاسین» په نوم یادیږي، په نښه کړی و.
مخکې د غزې د روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په برید کې اته کسان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. وزارت زیاته کړه چې اسرائيلي پوځ د کمپلکس د یوې ودانۍ څلورم پوړ په دوه هوايي بریدونو کې ویشتی، په داسې حال کې چې دویم برید د ژغورنې ټیمونو د رارسېدو پر مهال ترسره شو ترڅو ټپیان وژغورل شي او مړي راوړل شي.
دا وژنې د اګست په ۱۰مه په غزه ښار کې د برید وروسته شوې، چې په کې د الجزیره شپږ خبریالان وژل شوي وو. اسرائيلي چارواکو وروسته د وژل شویو له ډلې څخه یو کس د حماس قوماندان وبللو، خو هیڅ شواهد یې وړاندې نه کړل.
د اسرائيلو د جګړې له پیل راهیسې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر ۷مې څخه، د ټي آر ټي ورلډ شمېرنې له مخې لږ تر لږه ۲۴۴ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اسرائيلي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
له ۵۰۰ څخه ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي، بې ځایه شوي، یا مجبورا مهاجر شوي دي.
اسرائيل دا ردوي چې خبریالان قصداً په نښه کوي، خو څارونکي ډلې لکه «راپور ورکونکي پرته له سرحدونو» (RSF) او د خبریالانو نړیوال فدراسیون (IFJ) د دې ډول بریدونو غندنه کړې او «پر خبریالانو د بې ساري تاوتریخوالي» په اړه د خپلواکو نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.