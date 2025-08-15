د تورکیې ملي راډیو تلویزیون ( ټي آر ټي ) په غزه باندې د اسرائیلو د ظالمانه بریدونو په نتیجه کې رامنځته شوی ویجاړی مستند کړ.
د تورکیې ملي راډیو تلویزیون هغه ځانګړي فلمونه چې له هوايي له لارې اخیستل شوي دي ترلاسه کړي دي چې په غزه کې د اسرائیلي پوځ بریدونو له امله د ویجاړۍ کچې اندازه په دقیقه توګه ښايي. دا بریدونه د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر راهیسې روان دي.
خبریال مجاهد ایدمیر او کامرې مین عثمان ایکن د اردن لخوا د هوا له لارې د مرستې غورځولو پر مهال داسې صحنې ثبت کړې چې په کې غزه د بشپړ ویجاړتیا په حالت کې ښکاري. د اسرائیلو د هوا، ځمکې او سمندر له بریدونو څخه د غزې ګڼې سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي، چې په دې بریدونو کې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
د ځايي روغتیايي چارواکو د شمېرو له مخې، ۲۰۲۳ کال د اکتوبر د ۷مې، راهیسې لږ تر لږه ۶۱,۷۷۶ فلسطینیان وژل شوي او ۱۵۴,۹۰۶ نور ټپیان شوي دي. ګڼ شمېر نور کسان لا هم د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي.
د بشري ناورین کچه د څو میاشتو اوږدې کلابندۍ له امله نوره هم زیاته شوې، چې په کې د خوراکي توکو، اوبو، درملو او نورو اړینو موادو د ننوتلو مخه نیول شوې ده. د مرستندویه ادارو په وینا، د لوږې له امله د قحطۍ په څېر حالت رامنځته شوی، چې تر دې دمه لږ تر لږه ۲۳۹ کسان د لوږې له امله مړه شوي، په کې ۱۰۶ ماشومان شامل دي. یوازې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې پنځه نور کسان چې څلور یې ماشومان وو د لوږې له امله مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو او بشري مرستندویه ډلو په وینا، د غزې ۸۸ سلنه زیربناوې ویجاړې شوې دي.
د سیمې د ۲.۳ میلیونه اوسېدونکو څخه، چې شاوخوا ۲ میلیونه یې بې ځایه شوي دي، ډېری کورنۍ څو ځله بې ځایه شوې دي. بې ځایه شوې کورنۍ په ګڼو ښوونځیو یا لنډمهاله خیمو کې پناه اخیستې، چېرته چې د حفظ الصحې وضعیت خراب دی، پاکې اوبه کمې دي او ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي.
اسرائیلي ځواکونو د مرستو د وېشلو ځایونه او لنډمهاله پناه ځایونه هم په نښه کړي دي. د فلسطیني چارواکو په وینا، د مې میاشتې له وروستیو راهیسې په دغو ځایونو بریدونو لږ تر لږه ۱,۸۸۱ کسان وژلي او نږدې ۱۳,۹۰۰ نور یې ټپیان کړي دي.
د بشري حقونو سازمانونه او د ملګرو ملتونو ادارې په پرلهپسې ډول ویلي چې د جګړې د وسلې په توګه د لوږې او محرومیت کارول د نړیوالو قوانینو خلاف دي. هغوی خبرداری ورکړی چې په غزه کې اوسنی وضعیت یو بشپړ بشري ناورین دی.