القسام: د غزې په شمال کې مو دوه اسرائیلي ټانکونه په نښه کړل
د القسام کتائب په یوه بیان کې وویل: "موږ د الروضه سیمې په ختیځ کې، د الزیتون د سیمې په جنوب کې، د ځمکنیو چاودېدونکو توکو په وسیله دوه صهیونیستي ټانکونه په نښه کړل."
23 اګست 2025

بیان زیاته کړه چې د دوی جنګیالیو د برید ځای ته د اسرائیلي ژغورنې ځواکونو راتګ څارلی دی. القسام په دې اړه څه نه دي ویلي چې ایا په دې برید کې د اسرائیلو اشغالګر پوځ ته بشري یا مادي زیانونه رسیدلي که نه.

دا عملیات د هغې ټول وژنې جګړې په غبرګون کې ترسره شوي چې اسرائیل له شاوخوا ۲۳ میاشتو راهیسې د غزې تړانګې پر وړاندې پیل کړې ده، او په کې د وژلو، لوږې پالیسۍ، ویجاړولو او بې ځایه کولو عملیات شامل دي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او د نړیوال عدالت محکمې د دې جګړې د درولو غوښتنې کړې دي خو د اسرائیل حکومت د جګړې په دوام ټینګار کوي.

د ډیرو نړیوالو راپورونو له مخې، اسرائیل د "فلسطیني ډلو" د بریدونو له امله د خپلو بشري او مادي زیانونو په اړه پر خپلو رسنیو سخت نظامي سانسور لګوي، چې موخه یې د اسراییلیانو د روحیې ساتل دي.

د اسرائیلو نسل  وژنې په پایله کې ۶۲،۶۲۲ فلسطینیان شهیدان او ۱۵۷،۶۷۳ نور ټپیان شوي، چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي. پر دې سربیره، له ۹ زرو څخه ډیر کسان ورک دي، په سلګونو زره بې ځایه شوي، او لوږې د ۲۸۱ کسانو ژوند اخیستی، چې په دې کې ۱۱۴ ماشومان شامل دي.

 

