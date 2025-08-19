د غزې جګړه
انګلستان له غزې څخه د ډیرو سختو ټپي ماشومانو د تخلیې په اړه کار کوي.
په داسې حال کې چې د غزې روغتیايي سیسټم د څو میاشتو د سختو جګړو له امله د سقوط په حال کې دی د برېتانیې حکومت د غزې څخه د سخت ناروغو او ټپي ماشومانو د تخلیې او په خپل هیواد کې د درملنې لپاره چمتووالی نیسي.
د راپورونو له مخې، د لومړي ګام په توګه به د ۳۰ څخه تر ۵۰ ماشومانو یوه ډله په راتلونکو اونیو کې برېتانیې ته انتقال شي. دغه عملیات د برېتانیې د بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت او د روغتیا وزارت په همغږۍ ترسره کېږي، چې دا به د غزې څخه برېتانیې ته د ماشومانو لومړنی منظم انتقال وي.

ناروغ او سختي ټپي ماشومان به د غزې د فلسطیني روغتیا وزارت ډاکټرانو لخوا تثبیت او دوې ته معرفي شي او د هغوی د عاجلو اړتیاوو پر بنسټ به هغوې ته لومړیتوب ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) به د دوی د انتقال څارنه کوي.

دغه ګام وروسته له هغه اخیستل کېږي چې د برېتانیایي د پارلمان  ۹۶ تنو غړو د لومړي وزیر کییر سټارمر حکومت ته په یوه لیک کې د بېړني اقدام غوښتنه کړې وه.

پارلمان غړو خبرداری ورکړی چې د غزې طبي زیربناوې په بشپړ ډول له منځه تللې دي او حالات په هره دقیقه کې نور هم خرابېږي. د یونیسف د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر راهیسې له ۵۰,۰۰۰ څخه زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.

د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې نږدې ۱۵,۰۰۰ فلسطینیان، چې ډېری یې ماشومان دي، د ژوند ژغورونکي ټپونو یا د سرطان او زړه ناروغیو په څېر مزمنو ناروغیو لپاره عاجل انتقال ته اړتیا لري.

یونیسف د برېتانیې او اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه کړې چې خپل رول پراخ کړي، په داسې حال کې چې برېتانیې له تېر کال راهیسې یوازې دوه طبي ناروغان له غزې منلي دي. په پرتله کې، مصر شاوخوا ۴,۰۰۰ ناروغان او متحده عربي اماراتو نږدې ۱۳,۰۰۰ ناروغان منلي دي.

د برېتانیې حکومت د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو پخلی کړی چې د دې پروګرام د چټکولو لپاره کار کوي.

د برېتانیې د لومړي وزیر ویاند په جون میاشت کې ویلي وو چې ناروغان به د هرې قضیې پر بنسټ ارزول کېږي، او برېتانیه ژمنه ده چې د اړتیا په صورت کې ځانګړي خدمات برابر کړي، په داسې حال کې چې سیمه‌ییز انتقالونه هم ملاتړ کوي.

ویاند زیاته کړه: "دا یو حساس او پېچلی بهیر دی، او د ناروغانو او د هغوی د کورنیو هوساینه زموږ لومړیتوب دی."

په دې وروستیو کې د فلسطینیانو لپاره د طبي لاسرسي په اړه نړیوال بحث پراخ شوی دی. په یوه تازه پېښه کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غزې اوسېدونکو لپاره د ویزو ورکولو پروسه وځنډوله ترڅو د ارزونې کړنلارې بیاکتنه وکړي. دا پرېکړه د امریکا مېشتې خیریه ټولنې HEAL فلسطین لخوا غندل شوې، چې ټپي ماشومانو ته د درملنې لپاره د لنډمهاله ویزو په مرسته بهر ته انتقال برابروي.

دې ډلې ویلي چې دغه بندیز به د ژوندونو لپاره خطر جوړ کړي او ټینګار یې کړی چې د دوی پروګرام بشري بڼه لري، چې د شخصي مرستو له لارې تمویلېږي او د کډوالو د بیا مېشتېدو سره هېڅ تړاو نه لري، لکه څنګه چې د ښي اړخو دسیسه جوړوونکي لورا لوومر ادعا کړې ده.

