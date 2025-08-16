16 اګست 2025
ملګروملتونو ویلي دي چې اسرائیلو په تیرو څه کم درې میاشتو کې په غزه کې ۱۷۶۰ تنه چې د مرستو په لټه کې وو وژلي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وايي چې د مې له وروستیو راهیسې اسرائیل په غزه کې لږ تر لږه ۱۷۶۰ هغه فلسطینیان وژلي چې د مرستو په لټه کې وو، چې دا شمېر د اګست په پیل کې له خپاره شوي شمیر څخه په سلګونو زیاتوالی ښیي.
وړاندیز شوي
د اشغال شوو فلسطیني سیمو لپاره د دغه سازمان دفتر په یوه بیان کې وویل: "د مې له ۲۷مې څخه، د اګست تر ۱۳مې پورې، موږ ثبت کړي چې لږ تر لږه ۱۷۶۰ فلسطینیان د مرستو په لټه کې وژل شوي دي؛ ۹۹۴ د غزې د بشري بنسټ (GHF) ځایونو ته نږدې او ۷۶۶ د اکمالاتي کاروانونو د لارو په اوږدو کې. د دې وژنو ډیری یې د اسرائیلو د پوځ لخوا ترسره شوې دي."