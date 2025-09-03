نړۍ
د تایلینډ سرپرست لومړي وزیر پومتام ویچایاچای د چهارشنبې په ورځ تصدیق کړه چې هغه د ناڅاپه ټاکنو لپاره د پارلمان د منحلولو شاهي فرمان وړاندې کړی.
/ Reuters
3 سپتمبر 2025

دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې مخالف ګوندونه د لومړي وزیر لپاره د انوتین چارنویراکول د ملاتړ لپاره سره یوځای شوي، پداسې حال کې چې واکمن فیو تای د اخلاقو په قضیه کې د پایټونګټارن شیناواترا د لیرې کولو وروسته د شخړو سره مخ دی.

د تایلینډ انکوائرر راپور ورکړ چې پومتام وویل چې هغه دا پریکړه د مخ پر زیاتیدونکي سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو له امله نیولې.

پومتام وویل د خلکو د ګوند پریکړه چې د بهومجایتای ګوند مشر انوتین چارنویراکول د لومړي وزیر په توګه ملاتړ وکړي پداسې حال کې چې په اپوزیسیون کې پاتې شي کولی شي د ضعیف اقلیتي حکومت لامل شي.

هغه وویل: "په داسې بې ثباته سیاسي چاپیریال کې، د روانو اقتصادي ننګونو سره یوځای، د هیواد په اړه او په هیواد کې د باور بیرته راوستل اړین دي.

وروستۍ پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې د مخالف ګوند مشر چارنویراکول وویل چې هغه د خلکو د ګوند سره یو تړون لاسلیک کړی چې د لومړي وزیر کیدو لپاره یې ملاتړ وکړي.

د سه شنبې په ورځ، د تایلنډ له دندې ګوښه شوې لومړۍ وزیرې پایټونګټارن شیناواترا د اخلاقو د سرغړونې قضیې په اړه سترې محکمې ته قانوني ننګونه وړاندې کړه چې د سویل ختیځ آسیا په دغه هیواد کې د هغې د لیرې کولو لامل شوه.

هغه وروسته له هغه له دندې ګوښه شوه چې د تایلینډ سترې محکمې د کمبوډیا مشر هون سین سره د هغې د تلیفوني اړیکې پریکړه وکړه - په کوم کې چې هغې د سرحدي تاوتریخوالي په جریان کې د پوځ د دوهمې اردو سیمې په قوماندان نیوکه وکړه - د هغې د دفتر اخلاقي معیارونو څخه سرغړونه وه. 

محکمې تیره میاشت دمخه هغه د قضیې په اړه د غور کولو پرمهال له دندې څخه وځنډوله.

دا ګوښه کول د تایلنډ د سیاسي جوړښت لپاره د ګډوډۍ لامل شوي، چې په 2006 کال کې د پخواني لومړي وزیر تاکسین شیناواترا د ګوښه کولو راهیسې د ټاکل شوي مشرانو او قضایي قوې ترمنځ تکرار شوي شخړې لیدلي دي.

