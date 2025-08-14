د غزې جګړه
په غزه کې د ملکي خوندیتوب ادارو ویلي دي چې د اسرائیلي پوځ لخوا په تېرو درې ورځو کې د غزې په زیتون سیمه کې له ۳۰۰ څخه زیات کورونه نړول شوي دي، د ملکي استوګنیزو سیمو قصدي هدف ګرځول  دي.
14 اګست 2025

اسرائیلي ځواکونو د تیرو ۳ ورځو په دننه کې د غزې د زیتون په سیمه کې له ۳۰۰ څخه زیات کورونه ویجاړ کړي دي.

د غزې د ملکي خوندیتوب ویاند محمود بصل د چهارشنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو په زیتون سیمه کې درنې حملې کړې دي، په ځانګړي ډول هغه ودانۍ یې په نښه کړې چې پنځه یا زیات پوړونه لري.

هغه زیاته کړه چې د چاودیدونکو موادو کارولو له امله شاوخوا ودانۍ هم نړېدلې دي، او ځینې کورونه هغه مهال ویجاړ شوي چې اوسېدونکي یې لا هم دننه وو.

بصل وویل: "نړونې پرته له مخکېني خبرتیا ترسره شوې، او شدید بمبارۍ د ژغورنې ټیمونه د ټپیانو د رسېدو څخه منع کړل."

د زیتون سیمه چې د غزې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، د اسرائیلي بریدونو له امله په پرله‌پسې ډول زیانمنه شوې ده.

د نړونو وروستۍ څپه د فلسطیني چارواکو په وینا د اسراییلو د دوامداره اشغال پلان یوه برخه ده، چې هدف یې د ملکي زیربناوو ویجاړول او د خلکو بې‌ځایه کول دي.

د ملکي دفاع ټیمونو راپور ورکړی چې د دوامداره بمبارۍ له امله دوی د ډېرو ځایونو ته د رسېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، چې دا اندېښنې راپورته کوي چې ښایي خلک لا هم د کنډوالو لاندې بند پاتې وي.

عیني شاهدانو ویلي چې د زیتون په ځینو برخو کې بشپړ بلاکونه نړېدلي دي.

د غزې په اړه د اسراییلو نسل وژنه

په غزه کې د اسراییلو وحشت چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شو، د ځايي روغتیايي چارواکو په وینا تر اوسه پورې له ۶۱,۷۰۰ څخه زیات فلسطینیان وژلي دي، چې نږدې نیمایي یې ښځې او ماشومان دي.

د کورونو ویجاړیدو له امله سلګونه زره خلک بې‌ځایه شوي، چې ډېری یې په ګڼو خیمو یا زیانمنو ودانیو کې پناه اخیستې ده.

د نړیوالې جزا محکمې تېر نومبر د اسراییلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت پر وړاندې د غزې د جګړې جرمونو او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر کړل.

اسرائیل همدارنګه د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې په قضیه کې مخامخ دی.

نړیوالو بشري سازمانونو په پرله‌پسې ډول خبرداری ورکړی چې په غزه کې د اسراییلو د ملکي شتمنیو پراخ ویجاړول د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده، چې په کې د ټولیزې سزا ورکولو او د ملکي زیربناوو په نښه کولو منع شامل دي.

 

