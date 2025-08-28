تورکیه
تورکیې د ۱۹۱۵ کلونو د پيښو په اړه د اسرائیلو د لومړي وزیر څرګندونې وغندلې
د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل: "(بنیامین) نتنیاهو د ۱۹۱۵ کال د پېښو په اړه خپله څرګندونه د سیاسي موخو لپاره د تېر وخت د غمجنو پېښو د استثمار هڅه کوي."
28 اګست 2025

تورکیې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر هغه څرګندونې وغندلې او رد کړې چې د ۱۹۱۵ کال د پېښو په اړه یې کړې وې.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل: "(بنیامین) نتنیاهو د ۱۹۱۵ کال د پېښو په اړه خپله څرګندونه د سیاسي موخو لپاره د تېر وخت د غمجنو پېښو د استثمار هڅه کوي."

وزارت زیاته کړه: "نتنیاهو، چې د فلسطیني خلکو پر وړاندې د ترسره شوي نسل وژنې په تور محاکمه کېږي، هڅه کوي هغه جرمونه پټ کړي چې دی او د هغه حکومت ترسره کړي دي."

وزارت وویل: "موږ دا څرګندونې غندو او ردوو، ځکه چې دا د تاریخي او قانوني حقایقو سره سمون نه لري."

تورکیه د دې پېښو د "نسل وژنې" په توګه د وړاندې کولو مخالفت کوي او دا یوه غمیزه بولي چې په کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي.

وړاندیز شوي

انقرې څو ځله وړاندیز کړی چې د تورکیې او ارمنستان د تاریخپوهانو ګډه کمېټه، د نړیوالو کارپوهانو په ګډون، دې موضوع ته د رسیدګۍ لپاره جوړه شي.

اسرائیلو له اکتوبر ۲۰۲۳ راهیسې په غزه کې نږدې ۶۳,۰۰۰ فلسطینیان وژلي دي. پوځي برید دغه سیمه ویجاړه کړې، چې اوس د قحطۍ سره مخ ده او د ژوند لپاره نامناسبه ګرځېدلې ده.

تېر نوامبر میاشت کې ، د نړیوالې جزایي محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت لپاره د جنګي جرمونو او د انسانیت پر وړاندې د جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر کړل.

اسرائیل د غزې پر وړاندې د جګړې له امله د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې قضیې سره هم مخ دی.

 

