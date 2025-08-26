تورکیه
د تورکیې د ملي استخباراتو سازمان (MIT) مشر ابراهیم قالن د لیبیا په بنغازي بندر کې د لیبیا د ملي پوځ له مشر خلیفه حفتر سره لیدنه وکړه. دا لیدنه  یوه ورځ وروسته له هغې  وشوه چې د تورکیې سمندري ځواکونو یوه کښتۍ په دې بندر کې تم شوه.
26 اګست 2025

د تورکیې د ملي استخباراتو سازمان (MIT) مشر ابراهیم قالن د لیبیا په بنغازي بندر کې د لیبیا د ملي پوځ له مشر خلیفه حفتر سره لیدنه وکړه. دا لیدنه  یوه ورځ وروسته له هغې  وشوه چې د تورکیې سمندري ځواکونو یوه کښتۍ په دې بندر کې تم شوه.

د تورکیې د ملي دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تورکیې او لیبیا پوځي پلاوو د TCG  کینالي ادا کښتۍ د بنغازي بندر ته د سفر په ترڅ کې غونډه وکړه.

د تورکیې د ملي دفاع وزارت پلاوي، چې مشري یې تورن جنرال ایلکای التنداغ کوله، د لیبیا د ملي پوځ د مرستیال قوماندان خلیفه حفتر سره لیدنه وکړه. دا خبره د تورکیې د ټولنیزو رسنیو په NSosyal پلیټ فارم کې شوې ده.

په دې خبرو کې د "یو لیبیا، یو پوځ" تر هدف لاندې د ګډو هڅو پر امکاناتو تمرکز وشو.

د لیبیا لپاره د تورکیې سفیر ګون بیګیچ او په بنغازي کې د تورکیې جنرال قونسل سرکان کیرمان اوغلو هم په دې غونډه کې ګډون وکړ.

حفتر هم د TCG کینالي ادا  کښتۍ نه لیدنه وکړه.

د کلونو لپاره، په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ماموریت هڅه کړې چې د "۵+۵" ګډې پوځي کمېسیون له لارې پوځ یو موټی کړي. په دې کمېسیون کې د لویدیځ پنځه افسران او د حفتر د ځواکونو له ختیځ څخه پنځه افسران شامل دي.

ملګري ملتونه هم د هغو جلا خبرو منځګړیتوب کوي چې هدف یې د ټاکنو ترسره کول دي، څو د دوو سیال حکومتونو ترمنځ سیاسي بن‌بست مات کړي. یو حکومت د ۲۰۲۲ کال په پیل کې د استازو د مجلس لخوا ټاکل شوی او په بنغازي کې مېشت دی چې د اسامه حماد په مشرۍ ختیځ او د جنوب ډېره برخه کنټرولوي، او بل حکومت د طرابلس په لویدیځ کې د دیبیبه په مشرۍ دی.

لیبیایان هیله لري چې د اوږدې ځنډېدلې ټاکنې به د سیاسي وېش او شخړو پای ته رسېدو سبب شي او د ۲۰۱۱ کال د معمر قذافي د نسکورېدو سره پیل شوې انتقالي دورې ته د پای ټکی کېږدي.

