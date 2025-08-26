د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ وویل چې تورکیه لکه څرنګه چې د سوریې د ټولو ورونو خلکو لپاره ده د کردانو د امنیت، سولې او هوساینې تضمین کوونکی هېواد هم دی.
هغه د مالازګیرت د بریا د ۹۵۴مې کلیزې په مناسبت د تورکیې په موش ولایت کې د وینا پر مهال وویل: "هغه څوک چې انقرې او دمشق ته مخه کوي، بریالي کېږي."
ولسمشر اردوغان ټینګار وکړ چې د تورکیې د پېړۍ لید به لومړی د یوه لوی او ځواکمن، له ترهګرۍ پاک تورکیې په جوړېدو سره پوره شي، او بیا به د ګډو هڅو له لارې سیمه له ترهګرۍ پاکه شي.
هغه زیاته کړه چې د ټولو خنډونو، بندیزونو او تخریبي هڅو سره سره، انقره د یوه ځواکمن تورکیې لپاره د هڅو کولو ته ژمنه ده، چې د ۸۶ میلیونه خلکو په توګه د تاریخ، کلتور، ګډ تمدن او ګډو عقایدو په بنسټ سره یو موټی دي.
اردوغان وویل: "موږ به د ترکانو، عربو او کردانو په توګه په دې خاوره کې تر قیامته یو ځای ژوند وکړو."
د هغه څرګندونې څو اونۍ وروسته له هغې وشوې چې د تورکیې پارلمان د یوه لوړپوړي کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې موخه یې د "له ترهګرۍ پاک تورکیې" لپاره قانوني لاره چارې برابرول دي. د تورکیې چارواکو دا ګام د سیمې د سولې لپاره یو تاریخي بدلون ګڼلی.
دا کمیټه د اګست په ۵مه پرانیستل شوه او د ملي یووالي، ورورولۍ او ډیموکراسۍ کمیټې په نوم یادیږي. دا د ترکانو او کردانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یوه ډیالوګي پلاتفورم ګڼل کېږي چې د هر ډول اختلافاتو د پارلماني لارو چارو له لارې حل کولو هڅه کوي.
د تورکیې د پارلمان رئیس نعمان کورتولموش د دې کمیټې د پرانیستې پر مهال وویل: "د ترکانو او کردانو ترمنځ ورورولي زموږ د جغرافیې بنسټیز عنصر دی."
هغه زیاته کړه: "دا پروسه د ملي بقا یوه موضوع ده چې د ترکانو، کردانو او د ټولنې د ټولو برخو د ګډ راتلونکي سره تړاو لري."
چارواکي وايي چې دا کمیټه به د اصلاحاتو د پېژندلو، د قوانینو د مسودې جوړولو او د پرمختګ په اړه د خلکو د خبرولو لپاره یوه مشورتي اداره وي، چې د دې ماموریت به تر ۲۰۲۵ کال پورې دوام وکړي.
سیمه ییزې اندېښنې:
د مارچ په ۱۰مه، د سوریې ولسمشرۍ اعلان وکړ چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو (SDF) د دولتي ادارو سره د یوځای کېدو لپاره یوه هوکړه لاسلیک کړې، چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا بیا تایید کوي او د هر ډول وېش هڅې ردوي.
خو د دې هوکړې د لاسلیک څو میاشتې وروسته، د سوریې ولسمشر احمد الشراع د دې هوکړې د تطبیق په اړه د SDF د خبرو او کړنو ترمنځ د تضادونو له امله نیوکه وکړه.
د جولای په میاشت کې، ۳۰ د PKK ترهګرو په شمالي عراق کې د یوې غار په خوله کې خپل وسلې وسوځولې، چې انقرې دا د دې ډلې د ختمېدو پیل وباله.
دا پرمختګ د PKK له اوږدې مودې راهیسې د تورکیې پر وړاندې د ترهګرۍ کمپاین کې یو له مهمو نښو څخه ګڼل کېږي، چې د انقرې، امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پېژندل شوې.
SDF د YPG لخوا رهبري کېږي، چې د PKK د سوریې څانګه ده.
د اګست په ۱۳مه، د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د خپل سوریایي سیال سره د ګډې خبري غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د YPG ترهګره ډله باید ژر تر ژره د تورکیې او سیمې لپاره د ګواښ په توګه خپل فعالیتونه ودروي.
هغه وویل: "زما غوښتنه له YPG څخه دا ده چې دوی باید ژر تر ژره د تورکیې او سیمې لپاره د ګواښ په توګه خپل شتون ختم کړي، او له هغو ترهګرو سره چې له نړۍ څخه یې راټول کړي، ځان لرې کړي."