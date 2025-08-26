تورکیه
4 کمه لوست
ولسمشر اردوغان : تورکیه لکه څرنګه چې د سوریې د ټولو خلکو لپاره تضمین دی د ټولو کردانو لپاره هم دی
ولسمشر اردوغان ټینګار وکړ چې د تورکیې د پېړۍ لید به لومړی د یوه لوی او ځواکمن، له ترهګرۍ پاک تورکیې په جوړېدو سره پوره شي، او بیا به د ګډو هڅو له لارې سیمه له ترهګرۍ پاکه شي.
ولسمشر اردوغان : تورکیه لکه څرنګه چې د سوریې د ټولو خلکو لپاره تضمین دی د ټولو کردانو لپاره هم دی
/ Anadolu Agency
26 اګست 2025

د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ وویل چې تورکیه  لکه څرنګه چې  د سوریې د ټولو ورونو خلکو لپاره ده د کردانو د امنیت، سولې او هوساینې تضمین کوونکی هېواد  هم دی.

هغه د مالازګیرت د بریا د ۹۵۴مې کلیزې په مناسبت د تورکیې په موش ولایت کې د وینا پر مهال وویل: "هغه څوک چې انقرې او دمشق ته مخه کوي، بریالي کېږي."

ولسمشر اردوغان ټینګار وکړ چې د تورکیې د پېړۍ لید به لومړی د یوه لوی او ځواکمن، له ترهګرۍ پاک تورکیې په جوړېدو سره پوره شي، او بیا به د ګډو هڅو له لارې سیمه له ترهګرۍ پاکه شي.

هغه زیاته کړه چې د ټولو خنډونو، بندیزونو او تخریبي هڅو سره سره، انقره د یوه ځواکمن تورکیې لپاره د هڅو کولو ته ژمنه ده، چې د ۸۶ میلیونه خلکو په توګه د تاریخ، کلتور، ګډ تمدن او ګډو عقایدو په بنسټ سره یو موټی دي.

اردوغان وویل: "موږ به د ترکانو، عربو او کردانو په توګه په دې خاوره کې تر قیامته یو ځای ژوند وکړو."

د هغه څرګندونې څو اونۍ وروسته له هغې وشوې چې د تورکیې پارلمان د یوه لوړپوړي کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې موخه یې د "له ترهګرۍ پاک تورکیې" لپاره قانوني لاره چارې برابرول دي. د تورکیې چارواکو دا ګام د سیمې د سولې لپاره یو تاریخي بدلون ګڼلی.

دا کمیټه د اګست په ۵مه پرانیستل شوه او د ملي یووالي، ورورولۍ او ډیموکراسۍ کمیټې په نوم یادیږي. دا د ترکانو او کردانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یوه ډیالوګي پلاتفورم ګڼل کېږي چې د هر ډول اختلافاتو د پارلماني لارو چارو له لارې حل کولو هڅه کوي.

د تورکیې د پارلمان رئیس نعمان کورتولموش د دې کمیټې د پرانیستې پر مهال وویل: "د ترکانو او کردانو ترمنځ ورورولي زموږ د جغرافیې بنسټیز عنصر دی."

هغه زیاته کړه: "دا پروسه د ملي بقا یوه موضوع ده چې د ترکانو، کردانو او د ټولنې د ټولو برخو د ګډ راتلونکي سره تړاو لري."

چارواکي وايي چې دا کمیټه به د اصلاحاتو د پېژندلو، د قوانینو د مسودې جوړولو او د پرمختګ په اړه د خلکو د خبرولو لپاره یوه مشورتي اداره وي، چې د دې ماموریت به تر ۲۰۲۵ کال پورې دوام وکړي.

وړاندیز شوي

سیمه ییزې اندېښنې:

د مارچ په ۱۰مه، د سوریې ولسمشرۍ اعلان وکړ چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو (SDF) د دولتي ادارو سره د یوځای کېدو لپاره یوه هوکړه لاسلیک کړې، چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا بیا تایید کوي او د هر ډول وېش هڅې ردوي.

خو د دې هوکړې د لاسلیک څو میاشتې وروسته، د سوریې ولسمشر احمد الشراع د دې هوکړې د تطبیق په اړه د SDF د خبرو او کړنو ترمنځ د تضادونو له امله نیوکه وکړه.

د جولای په میاشت کې، ۳۰ د PKK ترهګرو په شمالي عراق کې د یوې غار په خوله کې خپل وسلې وسوځولې، چې انقرې دا د دې ډلې د ختمېدو پیل وباله.

دا پرمختګ د PKK له اوږدې مودې راهیسې د تورکیې پر وړاندې د ترهګرۍ کمپاین کې یو له مهمو نښو څخه ګڼل کېږي، چې د انقرې، امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پېژندل شوې.

SDF د YPG لخوا رهبري کېږي، چې د PKK د سوریې څانګه ده.

د اګست په ۱۳مه، د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د خپل سوریایي سیال سره د ګډې خبري غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د YPG ترهګره ډله باید ژر تر ژره د تورکیې او سیمې لپاره د ګواښ په توګه خپل فعالیتونه ودروي.

هغه وویل: "زما غوښتنه له YPG څخه دا ده چې دوی باید ژر تر ژره د تورکیې او سیمې لپاره د ګواښ په توګه خپل شتون ختم کړي، او له هغو ترهګرو سره چې له نړۍ څخه یې راټول کړي، ځان لرې کړي."

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us