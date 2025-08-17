نړۍ
د مالیزیا پاچا د امنیتي اندېښنو له امله د امریکا د بلېک هاک الوتکو قرارداد لغوه کوي
د مالیزیا پاچا سلطان ابراهیم اسکندر د شنبې په ورځ پوځ ته امر وکړ چې د زړو بلیک هاک هیلیکوپټرو د اخیستلو پلانونه ودروي، او دا زړې الوتکې د  "الوتونکو تابوتونو" په توګه یاد کړل.
/ Reuters
17 اګست 2025

د مالیزیا پاچا سلطان ابراهیم اسکندر د شنبې په ورځ پوځ ته امر وکړ چې د زړو بلیک هاک هیلیکوپټرو د اخیستلو پلانونه ودروي، او دا زړې الوتکې د  "الوتونکو تابوتونو" په توګه یاد کړل.

سلطان ابراهیم د مالیزیا د ځانګړو خدماتو د ریجمنټ د ۶۰مې کلیزې په مناسبت د جوهور ایالت په مرسینګ ولسوالۍ کې یوې غونډې ته وویل: "ایا موږ غواړو خپل پیلوټان په الوتونکو تابوتونو کې کښېنوو؟ خپله فکر وکړئ."

هغه پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې د ۱۹۸۰مو کلونو تېروتنه تکرار نه کړي، کله چې مالیزیا له امریکا څخه ۴۰ زاړه A-4PTM سکای هاک الوتکې واخیستې. دغه الوتکې د خرابې خدمتګارۍ او د لوړو پېښو له ستونزو سره مخ وې.

د خوندیتوب لومړیتوب

سلطان ابراهیم په یوه بیان کې چې د امریکا د ټولنیزو رسنیو شرکت فېسبوک کې خپور شوی و، وویل: "زه باور لرم چې دا ټولې ستونزې ځکه رامنځته شوې چې د دفاع وزارت د اجنټانو یا پخوانیو جنرالانو څخه ډک دی چې اوس سوداګر شوي دي. موږ حتی د ټوکر جوړولو شرکتونه لرو چې غواړي موږ ته ډرونونه وپلوري."

وړاندیز شوي

۶۶ کلن پاچا، چې د مالیزیا د وسله والو ځواکونو اعلی قوماندان دی، چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د منځګړو پر ګټو د پوځ خوندیتوب او اړتیاوې لومړیتوب وګرځوي.

" په داسې شیانو چې د پوځ اړتیاوو سره سمون نه لري وخت مه ضایع کوئ. که تاسو د اصلي بیې په اړه نه پوهېږئ، لومړی له ما څخه پوښتنه وکړئ.

"ما مه غولوئ. که تاسو زما خبرې نه اورئ، نو زه به وروسته تاسو ته نور څه ونه وایم."

 

