د ډنمارک لومړۍ وزیرې میټ فریډریکسن، د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو نه د یوې لویې ستونزې يه توګه یادونه وکړه.
هغې وویل چې نتنیاهو "اوس پخپله یو ستونزه" ده، او زیاته یې کړه چې د هغه حکومت "له خپل حد څخه ډیر مخکې تللی " دی.
فریډریکسن په غزه کې روان وضعیت "په بشپړه توګه ویروونکی او فاجعه ناک" بللی او د نتنیاهو حکومت د "بې حده تاوتریخوالي" او په لوېدیځه څنډه کې د غیرقانوني میشت ځایونو جوړول په کلکو ټکو وغندل.
فریډریکسن د اسرائیلو څخه د خپل هیواد ملاتړ تایید کړ، خو په ورته وخت کې یې وویل چې د بشري کړاوونو کچه د درک وړ نه ده.
هغې وویل چې ډنمارک له هغو هیوادونو څخه دی چې غواړي پر اسرائیلو فشار زیات کړي، خو تر اوسه یې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ملاتړ نه دی ترلاسه کړی.
فریډریکسن وویل چې د نتنیاهو حکومت د کړنو په ځواب کې د سیاسي فشار، او د سوداګرۍ او څیړنې په شمول د بندیزونو په څېر، ټولې لارې چارې تر غور لاندې دي
د ډنمارک لومړۍ وزیرې میټ فریډریکسن د غزې تړانګې د بشري ناورین په اړه هم څرګندونې وکړې، چې په کې یې د اسرائیلو روان بریدونه او په سیمه کې د لوږې څخه د وسلې په توګه کار اخیستل "په بشپړه توګه وحشتناک او یوه بشپړه فاجعه" وبلل.
فریډریکسن د هغو پوښتنو ځواب هم ورکړ چې ایا ډنمارک به د فلسطین دولت د په رسمیت پېژندلو په اړه د خپلو سکینډنیویایي ګاونډیانو او نورو اروپایي هیوادونو له پرېکړې سره یوځای شي. هغې وویل: "تر هغه چې حماس د راتلونکي فلسطیني دولت پر ډیرو برخو کنټرول لري، موږ داسې کار ته فکر نه کوو. ډنمارک نه غواړي حماس ته انعام ورکړي."
