د اګست په میاشت کې غزه کې د لوږې له امله ۱۸۵ کسان مړه شوي دي
د فلسطین په محاصره شوي سیمه کې روغتیايي چارواکي د قحطۍ د لا زیاتېدو او د مرستو د جدي کمښت خبرداری ورکوي.
د فلسطین د روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د اګست په میاشت کې ۱۸۵ کسان، چې ۱۲ ماشومان هم پکې شامل دي، د لوږې له امله مړه شوي، چې دا د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې د اګست په میاشت کې تر ټولو لوړه شمېره ده.
وزارت وویل چې د دغو مړینو ۷۰ پېښې وروسته له هغه رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو د ملاتړ لاندې د لوږې د څارنې سیستم، د خوراکي امنیت ادغام شوی پړاو درجه بندي (IPC)، تیره میاشت په رسمي ډول غزه د قحطۍ زون اعلان کړه.
روغتیايي چارواکو راپور ورکړ چې د پنځو کالو څخه کم عمر لرونکي ۴۳,۰۰۰ څخه زیات ماشومان د غذایي کمښت سره مخ دي، په ورته وخت کې ۵۵,۰۰۰ حامله او د شيدو ورکوونکو ميرمني هم په دې ستونزه اخته دي.
هغوی زیاته کړه چې اوس ۶۷ سلنه حامله ښځې د وینې کمښت )انیمیا( لري، چې دا په کلونو کې ترټولو خطرناکه کچه ده.
وزارت خبرداری ورکړ چې که عاجل خوراکي او طبي توکي ونه رسول شي، نو بهیر به له فاجعه پایلو سره مخ شي، او د لوږې اړوند مړینې په چټکۍ سره زیاتیدو ته يې اشاره وکړه.
اسرائیل له اکتوبر ۲۰۲۳ راهیسې په غزه کې له ۶۳,۵۰۰ څخه زیات فلسطینیان وژلي دي. جګړې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند تباه کړی، چې د اسرائیلي محاصرې له امله له قحطۍ سره مخ ده.
تیر نومبر، د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانټ پر ضد د جنګي جرمونو او د بشري ضد جرمونو په خاطر د نیولو امرونه صادر شول.
اسرائیل هم د عدالت په نړیواله محکمه کې د نسل وژنې قضیې سره مخ دی.