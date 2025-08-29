د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په غزه کې چې د یوې بلې خونړۍ جګړې سره مخ ده د بشري مرستو زیاتیدو غوښتنه وکړه.
هغه د پنجشنبې په ورځ د نیویارک په امنیت شورا کې د غونډې مخکې وویل چې اسرائیل، د اشغالګر ځواک په توګه، مکلف دی چې ملکي وګړي خوندي کړي، د بشري مرستو لپاره پراخ لاسرسی برابر کړي او د خلکو اساسي اړتیاوې پوره کړي.
ګوتریش زیاته کړه چې د خوراک، اوبو او روغتیايي خدماتو د سیستمونو منظمه ویجاړتیا "د هغو قصدي پرېکړو پایله ده چې د انساني اصولو خلاف دي."
د قحطۍ اعلان د اسرائیل پر وړاندې نړیوال فشار زیات کړی، کوم چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر له اوومې نېټې راهیسې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي عملیات ترسره کوي.
اسرائیل اوس وايي چې د غزې ښار نیولو پلان لري، پداسې حال کې چې بنیامین نتنیاهو لخوا د اوربند وروستۍ وړاندیز باندې غور ځنډېدلی، کوم چې حماس منلی دی.
د نړیوالې لوږې څارنې اداره، چې د خوراکي امنیت د مرحلو د طبقه بندۍ اداره (IPC) په نوم یادیږي، په غزه کې قحطي اعلان کړې ده. خو اسراېیل دغه اعلان رد کړی او د چهارشنبې په ورځ یې له IPC څخه وغوښتل چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د مرستې ډلې وايي اسراېیل چې کوم خوراکي توکي او نورې مرستې غزې ته پرېږدي، هغه د ۲۲ میاشتو جګړې، د مرستو د بندیز او د خوراکي تولید د سقوط وروسته کافي نه دي.
د پنجشنبې په ورځ د نړیوال خوراکي پروګرام مشرې، سنډي مککین، وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د غزې د لیدنې پر مهال ورته څرګنده شوه چې په فلسطیني سیمه کې خوراکي توکي کافي نه دي.
د نړۍ د خوراکي بحرانونو مخکښ ادارې تېره اونۍ وویل چې د غزې تر ټولو لوی ښار د قحطۍ سره مخ دی، او که اوربند او د بشري مرستو محدودیتونه ختم نه شي، نو دا حالت به ټولې سیمې ته خپور شي.
هغې زیاته کړه: "ما په خپله په غزه کې له هغو میندو او ماشومانو سره ولیدل چې د لوږې سره مخ وو. دا یو حقیقت دی، او دا اوس روان دی."
اسراییل اوس د غزې ښار د نیولو لپاره چمتووالی نیسي، چیرې چې سلګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده.