29 اګست 2025

د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په غزه کې  چې د یوې بلې خونړۍ جګړې سره مخ ده د بشري مرستو زیاتیدو غوښتنه وکړه.

هغه د پنجشنبې په ورځ د نیویارک په امنیت شورا کې د غونډې مخکې وویل چې اسرائیل، د اشغالګر ځواک په توګه، مکلف دی چې ملکي وګړي خوندي کړي، د بشري مرستو لپاره پراخ لاسرسی برابر کړي او د خلکو اساسي اړتیاوې پوره کړي.

ګوتریش زیاته کړه چې د خوراک، اوبو او روغتیايي خدماتو د سیستمونو منظمه ویجاړتیا "د هغو قصدي پرېکړو پایله ده چې د انساني اصولو خلاف دي."

د قحطۍ اعلان د اسرائیل پر وړاندې نړیوال فشار زیات کړی، کوم چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر له اوومې نېټې راهیسې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي عملیات ترسره کوي.

اسرائیل اوس وايي چې د غزې ښار نیولو پلان لري، پداسې حال کې چې بنیامین نتنیاهو لخوا د اوربند وروستۍ وړاندیز باندې غور ځنډېدلی، کوم چې حماس منلی دی.

د نړیوالې لوږې څارنې اداره، چې د خوراکي امنیت د مرحلو د طبقه بندۍ اداره (IPC) په نوم یادیږي، په غزه کې قحطي اعلان کړې ده. خو اسراېیل دغه اعلان رد کړی او د چهارشنبې په ورځ یې له IPC څخه وغوښتل چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.

د مرستې ډلې وايي اسراېیل چې کوم خوراکي توکي او نورې مرستې غزې ته پرېږدي، هغه د ۲۲ میاشتو جګړې، د مرستو د بندیز او د خوراکي تولید د سقوط وروسته کافي نه دي.

د پنجشنبې په ورځ د نړیوال خوراکي پروګرام مشرې، سنډي مککین، وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د غزې د لیدنې پر مهال ورته څرګنده شوه چې په فلسطیني سیمه کې خوراکي توکي کافي نه دي.

د نړۍ د خوراکي بحرانونو مخکښ ادارې تېره اونۍ وویل چې د غزې تر ټولو لوی ښار د قحطۍ سره مخ دی، او که اوربند او د بشري مرستو محدودیتونه ختم نه شي، نو دا حالت به ټولې سیمې ته خپور شي.

هغې زیاته کړه: "ما په خپله په غزه کې له هغو میندو او ماشومانو سره ولیدل چې د لوږې سره مخ وو. دا یو حقیقت دی، او دا اوس روان دی."

اسراییل اوس د غزې ښار د نیولو لپاره چمتووالی نیسي، چیرې چې سلګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده.

 

