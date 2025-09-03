په غزه کې د اسرائيلو د جبري لوږې له امله د مړو شمېر ۳۶۷ ته لوړه شوه.
د اسرائیلي پوځ له خوا د اشغال پلان لاندې په غزه کې شدیدې بمبارۍ او د کورونو بمبارول دوام لري؛ په تېرو ۲۴ ساعتونو کې ۶ کسان، چې یو ماشوم هم پکې شامل دی، د لوږې له امله مړه شوي دي.
د غزې د لوږې له امله د مړو شمېر اوس ۳۶۷ ته رسېدلی دی چې ۱۳۱ ماشومان هم پکې شامل دي. د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې نور ۶ کسان، چې یو ماشوم هم په کې دی، د اسرائیلو د جبري لوږې او سختې خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي.
وزارت ویلي چې د دغو مړینو ۸۹ پېښې، چې ۱۶ یې ماشومان دي، هغه مهال رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې د لوږې څارنې سیسټم د خوړو د خوندیتوب د مرحلې طبقه بندي IPC) تېره میاشت په رسمي ډول د غزې ښار د قحطۍ سیمه اعلان کړه.
په عین حال کې، د روغتیايي چارواکو او ډاکترانو په وینا لږ تر لږه ۱۳ تنه د اسرایلي پوځ په تازه بریدونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
طبې سرچینو انادولو ته ویلي پنځه کسان، چې یوه حامله ميرمن او د هغې نه زېږېدلی ماشوم هم پکې شامل وو، هغه وخت ووژل شول چې د اسرائیلو چورلکې د غزې په لویدیځ کې په یوه استوګنیزه ودانۍ برید وکړ.
دوی زیاته کړه چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې د پوځ د یوې چورلکې له لوري پر بل کور برید وشو چې درې تنه یې ووژل.
اسرائیلي ځواکونو همدارنګه د همدې ښار د نصر په سیمه کې د رنتیسي تخصص روغتون څنګ ته د بې ځایه شوو خلکو پر خیمو برید وکړ.
په دې بریدونو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي چې ځینې یې سخت ټپونه لري.
د اسرائیلو جنګي الوتکو د نصر په سیمه کې یوه استوګنیزه ودانۍ وویشته چې په پایله کې یو شمېر نور کسان ټپیان شول.
په ورته وخت کې، اسرائیلي پوځ د غزې په شیخ رضوان سیمه کې د اشغال د پلان له مخې د بمونو ډکو روباټونو په چاودولو سره د کورونو الوزولو ته دوام ورکړ.
د اګست په ۸مه، د اسرائیلو د امنیت کابینې د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو پلان تصویب کړ چې له مخې به يې د غزې بیا-اشغال په تدریجي ډول پیل کړي چې د غزې له ښار څخه به پيل کېږي.
اسرائیلي کواډکاپټر چورلکو د شیخ رضوان په مارکیټ کې پر خیمو چې د بې ځایه شوو خلکو د اوسېدو ځایونه وو او همدارنګه پر هټیو د اورلګونکو بمونو بمبار وکړ چې اورلګېدنې رامنځته شوې د خیمو او د خلکو د ملکیتونو د سوځېدو لامل شوې.
عیني شاهدانو ویلي چې د غزې ښار د زیتون او صبره سیمې د اسرائیلو د توپخانې تر برید لاندې راغلې دي.
د مرکزي غزې په نُصَیرات کډوالو کمپ کې د ډرون بریدونو په پایله کې پنځه فلسطینیان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول.
د اسرائیلو پوځي عملیاتو غزه ویجاړه کړه ده، تر اوسه یې له ۶۳ زرو زیات فلسطینیان وژلي او دغه محاصره شوې سیمه یې له پراخې لوږې سره د یو سخت بشري کړکېچ ښکار کړې ده.
تېر نومبر، نړیوالې جنایي محکمې (ICC) د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت د جګړه ییزو جنایتونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور د نیولو حکم صادر کړ.
اسرائیل هم د عدالت په نړیواله محکمه کې د نسل وژنې قضیې سره مخ دی.