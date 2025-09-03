د غزې جګړه
3 کمه لوست
په غزه کې  د اسرائيلو د جبري لوږې له امله د مړو شمېر ۳۶۷ ته لوړه شوه.
په غزه کې لوږې له امله د مړو شمېر ا ۳۶۷ ته رسېدلی دی چې ۱۳۱ ماشومان هم پکې شامل دي. د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې نور ۶ کسان، چې یو ماشوم هم په کې دی، اسرائیلو د جبري لوږې او سختې خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي
په غزه کې  د اسرائيلو د جبري لوږې له امله د مړو شمېر ۳۶۷ ته لوړه شوه.
/ AA
3 سپتمبر 2025

په غزه کې  د اسرائيلو د جبري لوږې له امله د مړو شمېر ۳۶۷ ته لوړه شوه.

د اسرائیلي پوځ له خوا د اشغال پلان لاندې په غزه کې شدیدې بمبارۍ او د کورونو بمبارول دوام لري؛ په تېرو ۲۴ ساعتونو کې ۶ کسان، چې یو ماشوم هم پکې شامل دی، د لوږې له امله مړه شوي دي.

د غزې د لوږې له امله د مړو شمېر اوس ۳۶۷ ته رسېدلی دی چې ۱۳۱ ماشومان هم پکې شامل دي. د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې نور ۶ کسان، چې یو ماشوم هم په کې دی، د اسرائیلو د جبري لوږې او سختې خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي.

وزارت ویلي چې د دغو مړینو ۸۹ پېښې، چې ۱۶ یې ماشومان دي، هغه مهال رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې د لوږې څارنې سیسټم د خوړو د خوندیتوب د مرحلې طبقه بندي IPC)  تېره میاشت په رسمي ډول د غزې ښار د قحطۍ سیمه اعلان کړه.

په عین حال کې، د روغتیايي چارواکو او ډاکترانو په وینا لږ تر لږه ۱۳ تنه د اسرایلي پوځ په تازه بریدونو کې په غزه کې وژل شوي دي.

طبې سرچینو انادولو ته ویلي پنځه کسان، چې یوه حامله ميرمن او د هغې نه زېږېدلی ماشوم هم پکې شامل وو، هغه وخت ووژل شول چې د اسرائیلو چورلکې د غزې په لویدیځ کې په یوه استوګنیزه ودانۍ برید وکړ.

دوی زیاته کړه چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې د پوځ د یوې چورلکې له لوري پر بل کور برید وشو چې درې تنه یې ووژل.

اسرائیلي ځواکونو همدارنګه د همدې ښار د نصر په سیمه کې د رنتیسي تخصص روغتون څنګ ته د بې ځایه شوو خلکو پر خیمو برید وکړ.

په دې بریدونو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي چې ځینې یې سخت ټپونه لري.

وړاندیز شوي

د اسرائیلو جنګي الوتکو د نصر په سیمه کې یوه استوګنیزه ودانۍ وویشته چې په پایله کې یو شمېر نور کسان ټپیان شول.

په ورته وخت کې، اسرائیلي پوځ د غزې په شیخ رضوان سیمه کې د اشغال د پلان له مخې د بمونو ډکو روباټونو په چاودولو سره د کورونو الوزولو ته دوام ورکړ.

د اګست په ۸مه، د اسرائیلو د امنیت کابینې د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو پلان تصویب کړ چې له مخې به يې د غزې بیا-اشغال په تدریجي ډول پیل کړي چې د غزې له ښار څخه به پيل کېږي.

اسرائیلي کواډکاپټر چورلکو د شیخ رضوان په مارکیټ کې پر خیمو چې د بې ځایه شوو خلکو د اوسېدو ځایونه وو او همدارنګه پر هټیو د اورلګونکو بمونو بمبار وکړ چې اورلګېدنې رامنځته شوې د خیمو او د خلکو د ملکیتونو د سوځېدو لامل شوې.

عیني شاهدانو ویلي چې د غزې ښار د زیتون او صبره سیمې د اسرائیلو د توپخانې تر برید لاندې راغلې دي.

د مرکزي غزې په نُصَیرات کډوالو کمپ کې د ډرون بریدونو په پایله کې پنځه فلسطینیان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول.

د اسرائیلو پوځي عملیاتو غزه ویجاړه کړه ده، تر اوسه یې له ۶۳ زرو زیات فلسطینیان وژلي او دغه محاصره شوې سیمه یې له پراخې لوږې سره د یو سخت بشري کړکېچ ښکار کړې ده.

تېر نومبر، نړیوالې جنایي محکمې (ICC) د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت د جګړه ییزو جنایتونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور د نیولو حکم صادر کړ.

اسرائیل هم د عدالت په نړیواله محکمه کې د نسل وژنې قضیې سره مخ دی.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us