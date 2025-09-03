د غزې جګړه
1 کمه لوست
په غزه کې د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې نږدې ۱۰۰ تنو ژوند د
اسرائیل په غزه کې نسل وژنې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې نږدې سل تنو ژوند د لاسه ورکړ.
په غزه کې د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې نږدې ۱۰۰ تنو ژوند د
/ AP
3 سپتمبر 2025

اسرائیل په غزه کې نسل وژنې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې نږدې سل تنو ژوند د لاسه ورکړ.

د غزې روغتیايي چارواکو او د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا په وینا، اسرائیلي ځواکونو د غزې په محاصره شوې سیمه کې لږ تر لږه ۹۵ فلسطینیان وژلي، چې په وژل شویو کې د مرستو غوښتونکي هم شامل دي.

وړاندیز شوي

د خبري اژانس د راپور له مخې، روغتیايي سرچینو ویلي چې دا مړي د غزې په بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي دي.  په الشفا روغتون کې ۳۵، د شیخ رضوان کلینیک کې ۴، د العوده روغتون کې ۱۰، د الاقصا روغتون کې ۳، د ناصر روغتون کې ۳۱ او د الاهلي باپټیسټ روغتون ته  ۱۲ انتقال شوي دي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us