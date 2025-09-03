3 سپتمبر 2025
اسرائیل په غزه کې نسل وژنې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې نږدې سل تنو ژوند د لاسه ورکړ.
د غزې روغتیايي چارواکو او د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا په وینا، اسرائیلي ځواکونو د غزې په محاصره شوې سیمه کې لږ تر لږه ۹۵ فلسطینیان وژلي، چې په وژل شویو کې د مرستو غوښتونکي هم شامل دي.
د خبري اژانس د راپور له مخې، روغتیايي سرچینو ویلي چې دا مړي د غزې په بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. په الشفا روغتون کې ۳۵، د شیخ رضوان کلینیک کې ۴، د العوده روغتون کې ۱۰، د الاقصا روغتون کې ۳، د ناصر روغتون کې ۳۱ او د الاهلي باپټیسټ روغتون ته ۱۲ انتقال شوي دي.