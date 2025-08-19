مادورو د امریکا د ګواښونو د زیاتیدو په منځ کې په ملیونونو ملیشه ځواکونه راټول کړل
دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې واشنګټن د مادورو د نیولو لپاره خپل ۵۰ میلیونه ډالر انعام دوه چنده کړ او د مخدره توکو پر ضد د نوي هڅو په توګه یې کارابین ته جنګي کښتۍ واستولې.
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان وکړ چې هغه به له ۴.۵ میلیونو څخه ډېر ملیشې غړي راټول کړي، څو د هغه په وینا د امریکا د بیا نوي شویو "ګواښونو" پر وړاندې هېواد وساتي، وروسته له هغې چې واشنګټن د هغه د نیولو لپاره خپله انعامي اندازه لوړه کړه.
مادورو د دوشنبې په ورځ د ټلویزیوني وینا پر مهال وویل: "پدې اونۍ کې به زه د ۴.۵ میلیونو څخه زیاتو ملیشو سره یو ځانګړی پلان فعال کړم، څو د ټول ملي قلمرو پوښښ یقیني کړي — داسې ملیشې چې چمتو، فعاله او وسله والې وي."
ملیشه په رسمي ډول د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه. ویل کېږي چې د دې شمېر شاوخوا ۵ میلیونو ته رسېږي، خو شنونکي وایي اصلي شمېره تر دې ډېره کمه ده. د وینزویلا نفوس نږدې ۳۰ میلیونه دی.
د واشنګټن ګواښونه
مادورو د واشنګټن ګواښونه "عجیب، غریب او له اندازې وتلي ګواښونه" وبلل.
د روانې میاشتې په پیل کې، د ټرمپ ادارې د مادورو د نیولو لپاره د انعام اندازه دوه برابره کړه او ۵۰ میلیونو ډالرو ته یې ورسوله، د مخدره توکو د قاچاق تورونو په نوم. د امریکا چارواکي هغه د "کارتل ده لوس سولیس" د مشرۍ په تور تورنوي، چې یوه پیاوړی د کوکاین شبکه ده او د وینزویلا په پوځ کې ځای پر ځای شوې ده.
امریکایي پوځ همدارنګه د نشه يي توکو پر ضد عملیاتو د یوې برخې په توګه جنګي سمندري ځواکونه د کارابین جنوبي برخې ته استولي دي.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر دیوسدادو کابیو وویل چې کاراکاس "په ټول کارابین کې… زموږ په سمندر، زموږ په ملکیت، زموږ په وینزویلايي خاوره" ځواکونو ځای پر ځای کړي دي.
مادورو د امریکا وروستیو ګامونو ته په مستقیم ډول له اشارې کولو پرته، د خپلو متحدینو د ملاتړ له امله مننه وکړه، د هغه څه په وړاندې چې هغه یې د واشنګټن "د ګواښونو سرود" وباله.
هغه خپل سیاسي ملاتړي هم وهڅول چې د خلکو له کچې وسله والې ډلې، په ځانګړي ډول بزګر او کارګر ملیشې، لا پیاوړې کړي او اعلان یې وکړ: "بزګر ځواک ته ټوپکونه او توغندي — د وینزویلا د خاورې، حاکمیت او سولې د ساتنې لپاره."