نړۍ
3 کمه لوست
مادورو د امریکا د ګواښونو د زیاتیدو په منځ کې په ملیونونو ملیشه ځواکونه راټول کړل
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان وکړ چې هغه به له ۴.۵ میلیونو څخه ډېر ملیشې غړي راټول کړي، څو د هغه په وینا د امریکا د بیا نوي شویو "ګواښونو" پر وړاندې هېواد وساتي، وروسته له هغې چې واشنګټن د هغه د نیولو لپاره خپله انعامي اندازه لوړه کړه.
مادورو د امریکا د ګواښونو د زیاتیدو په منځ کې په ملیونونو ملیشه ځواکونه راټول کړل
/ AP
18 ساعته مخکې

مادورو د امریکا د ګواښونو د زیاتیدو په منځ کې په ملیونونو ملیشه ځواکونه راټول کړل

دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې واشنګټن د مادورو د نیولو لپاره خپل ۵۰ میلیونه ډالر انعام دوه چنده کړ او د مخدره توکو پر ضد د نوي هڅو په توګه یې کارابین ته جنګي کښتۍ واستولې.

د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان وکړ چې هغه به له ۴.۵ میلیونو څخه ډېر ملیشې غړي راټول کړي، څو د هغه په وینا د امریکا د بیا نوي شویو "ګواښونو" پر وړاندې هېواد وساتي، وروسته له هغې چې واشنګټن د هغه د نیولو لپاره خپله انعامي اندازه لوړه کړه.

مادورو د دوشنبې په ورځ د ټلویزیوني وینا پر مهال وویل: "پدې اونۍ کې به زه د ۴.۵ میلیونو څخه زیاتو ملیشو سره یو ځانګړی پلان فعال کړم، څو د ټول ملي قلمرو پوښښ یقیني کړي — داسې ملیشې چې چمتو، فعاله او وسله والې وي."

ملیشه په رسمي ډول د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه. ویل کېږي چې د دې شمېر شاوخوا ۵ میلیونو ته رسېږي، خو شنونکي وایي اصلي شمېره تر دې ډېره کمه ده. د وینزویلا نفوس نږدې ۳۰ میلیونه دی.

د واشنګټن ګواښونه

وړاندیز شوي

مادورو د واشنګټن ګواښونه "عجیب، غریب او له اندازې وتلي ګواښونه" وبلل.

د روانې میاشتې په پیل کې، د ټرمپ ادارې د مادورو د نیولو لپاره د انعام اندازه دوه برابره کړه او ۵۰ میلیونو ډالرو ته یې ورسوله، د مخدره توکو د قاچاق تورونو په نوم. د امریکا چارواکي هغه د "کارتل ده لوس سولیس" د مشرۍ په تور تورنوي، چې یوه پیاوړی د کوکاین شبکه ده او د وینزویلا په پوځ کې ځای پر ځای شوې ده.

امریکایي پوځ همدارنګه د نشه يي توکو پر ضد عملیاتو د یوې برخې په توګه جنګي سمندري ځواکونه د کارابین جنوبي برخې ته استولي دي.

د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر دیوسدادو کابیو وویل چې کاراکاس "په ټول کارابین کې… زموږ په سمندر، زموږ په ملکیت، زموږ په وینزویلايي خاوره" ځواکونو ځای پر ځای کړي دي.

مادورو د امریکا وروستیو ګامونو ته په مستقیم ډول له اشارې کولو پرته، د خپلو متحدینو د ملاتړ له امله مننه وکړه، د هغه څه په وړاندې چې هغه یې د واشنګټن "د ګواښونو سرود" وباله.

هغه خپل سیاسي ملاتړي هم وهڅول چې د خلکو له کچې وسله والې ډلې، په ځانګړي ډول بزګر او کارګر ملیشې، لا پیاوړې کړي او اعلان یې وکړ: "بزګر ځواک ته ټوپکونه او توغندي — د وینزویلا د خاورې، حاکمیت او سولې د ساتنې لپاره."

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us