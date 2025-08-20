د شمال لوېدیځ نایجیریا په یوه جومات باندې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه ۳۰ کسان وژل شوي دي. یو تن ځايي اوسېدونکي او یو د پارلمان وکیل خبري رسنیو ته ویلي دي چې د نوموړي خونړي او وحشیانه برید له امله د مړو شمیره له ۱۳ تنو څخه ۳۰ تنو ته لوړه شوې ده .
د سیمې خلک دغه وسله وال د "ډاکه مارانو" په نوم یادوي، چې د جنایي ډلو غړي دي. دوی د کاتسینا ایالت د مالومفاشي ولسوالۍ په انګوار مانتاو ښار کې د سه شنبې په ورځ په یوه جومات برید وکړ. د شخړو د څار یوې ادارې په لومړیو کې د ۱۳ کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی و.
د سیمې یو اوسېدونکي، نور موسی، د چهارشنبې په ورځ وویل: "نهه لمونځ کوونکو د پیښې په ځای کې ژوند د لاسه ورکړی وو او ګڼشمیر نور چې ټپیانو وو د ورځې په اوږدو کې ساه ورکړه . هغه ویلي دي چې د مړو شمیره ۳۲ تنو ته لوړه شوې ده."
د کاتسینا د ایالتي شورا غړي، امینو ابراهیم، د سه شنبې په ورځ وویل چې په دې برید کې ۳۰ کسان وژل شوي دي.
د کاتسینا د کورنیو چارو او امنیتي چارو کمېشنر، ډاکټر نصیر معاذ، په یوه بیان کې وویل چې دا برید د سیمې د خلکو د بریالي مقاومت په غچ کې شوی دی. دوه ورځې وړاندې د انګوان مانتاو خلکو وسله والو ډاړه مارانو ته کمین نیولی و او ډېر یې وژلي وو.
حکومت ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي څو حالت بېرته عادي کړي.
د نایجیریا په شمال لوېدیځ او شمال مرکزي سیمو کې ډاړه مارې ډلې یوه لویه امنیتي ننګونه ګڼل کېږي. دغه ډلې پر خپلو د ظلمونو سره مشهورې دي. دا ډلې پر کلو باندې هم چاپې وهي او د خلکو شتمني لوټوي.
د نایجیریا ولسمشر، بولا ټینوبو، د دې ډاړه مارو او ترهګرو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړی دی.