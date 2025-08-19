10 ساعته مخکې
روسیې پر اوکراین ددې میاشتې تر ټولو ستر برید کړی دی.
د اوکراین هوايي ځواک د سې شنبې په ورځ وویل چې روسیې تیره شپه پر اوکراین د ۲۷۰ بې پیلوټه الوتکې او ۱۰ توغندیو سره بریدونه کړي ، چې په دې میاشت کې یو له تر ټولو لویو بریدونو څخه و.
د اوکراین د هوايي ځواک په وینا، دوی ۲۳۰ بې پیلوټه الوتکې او شپږ توغندي په هوا کې کشف او له منځه وړي دي. دوی همدارنګه په ۱۶ ځایونو کې د څلورو توغندیو او ۴۰ بې پیلوټه الوتکو بریدونه ثبت کړي دي.
د روسیې بې پیلوټه الوتکې د اوکراین په چیرنیهیف سیمه کې زیربنا ته زیان رسولی
د سیمې والي وویل چې د اوکراین پر چیرنیهیف سیمه د روسیې د بې پیلوټه الوتکو سهارني برید زیربنا ته زیان رسولی او د شمالي سیمې په ځینو برخو کې د برېښنا د پرچاوۍ راپورونه ورکړل شوي دي.