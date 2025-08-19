اسټرالیا د اسرائیلو هغه پرېکړه چې د فلسطیني ادارې لپاره د اسټرالیایي استازو ویزې یې لغوه کړې دي، "بې ځایه" بللې ده.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پيني وانګ په یوه بیان کې وویل چې د اسرائیلو دا پرېکړه د اسټرالیا له خوا د فلسطین د پېژندلو په وړاندې "بې ځایه غبرګون" دی.
هغې ټینګار وکړ چې هېواد به یې د خپلو شریکانو سره کار ته دوام ورکړي او د دوه دولتونو د حل لارې، په غزه کې د اوربند او د یرغمل شویو کسانو د خوشې کېدو لپاره نړیوالو هڅو ته وده ورکړي.
دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې اسرائیلو د دوشنبې په ورځ د فلسطیني ادارې لپاره د اسټرالیایي استازو ویزې لغوه کړې. دا پرېکړه د اسټرالیا له خوا د فلسطین د دولت د پېژندلو او د یوه ښي اړخي اسرائیلي سیاستوال د داخلېدو د بندیز په ځواب کې شوې ده.
وانګ ژمنه وکړه چې هېواد به یې خپلې ټولنې خوندي کړي او ټول اسټرالیایان به له کرکې او زیان څخه وساتي.
د دوشنبې په ورځ، د اسټرالیا حکومت د اسرائیلو د کنسټ د اساسي قانون، قانون او عدالت د کمېټې د مشر سمخا روټمن ویزه لغوه کړه او هغه یې د درې کلونو لپاره هېواد ته له داخلېدو منع کړ. دا پرېکړه د هغه د څرګندونو له امله شوې چې په غزه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کولو ملاتړ یې کړی و او فلسطیني ماشومان یې د اسرائیلو "دښمنان" بللي وو.
په نومبر ۲۰۲۴ کې، اسټرالیا د اسرائیلو د پخوانۍ داخله او عدلیې وزیرې ایلیت شاکید ویزه هم رد کړه. دا پرېکړه د هغې د هغو څرګندونو له امله شوې وه چې د لویدیځې غاړې په نیول شوې سیمه کې د ناقانونه مېشتېدنې ملاتړ یې کړی و.
اسټرالیا ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني دولت پېژندنه اعلان کړي.
یوه شمېر هېوادونه، لکه فرانسه، بریتانیا، مالټا، کاناډا او پرتګال، هم پلان لري چې د سپټمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د فلسطیني دولت پېژندنه اعلان کړي.
دا پېژندنه په داسې حال کې کېږي چې اسرائیلو په غزه کې پر فلسطین سخت بریدونه کړي، چې له اکتوبر ۲۰۲۳ راهیسې یې تر ۶۲,۰۰۰ زیات کسان وژلي دي.
تېر نومبر، د نړیوالې جزایي محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانټ لپاره د جګړې د جرمونو او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر کړل.
اسراییل هم د غزې پر وړاندې د جګړې له امله د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې په قضیه کې مخامخ دی.