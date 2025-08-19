نړۍ
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپايي مشرانو سره د لوړې کچې له خبرو وروسته ویلي دي چې هغه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې ناستې ته چمتو دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپايي مشرانو سره د لوړې کچې له خبرو وروسته ویلي دي چې هغه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې ناستې ته چمتو دی.
زیلینسکي خبریالانو ته وویل: "ما تایید کړه - او ټولو اروپایي مشرانو زما ملاتړ وکړ - چې موږ له پوتین سره دوه اړخیزې ناستې ته چمتو یو."
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پر مسکو ټینګار کړی چې که پوتین د پرمختګ مخه ونیسي، د اوکراین پوځي ځواک باید محدود نه شي.
د ناټو سرمنشي مارک روت وویل، د جاپان او اسټرالیا په ګډون ۳۰ هېوادونه د کییف لپاره د امنیتي ضمانتونو په جوړولو بوخت دي چې کېدای شي له اوربند او یا د سولې له موافقې وروسته عملي شي.
راپورونه ښیي چې اوکراین له امریکا سره د ۱۰۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو یو تړون چمتو کوي چې د اروپا له خوا تمویلیږي او د ۵۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه الوتکو د تولید پلان هم لري.
ټرمپ، چې د راپورونو له مخې پوتین ته یې د ټیلیفون لپاره خبرې ودرولې، د احتمالي خاورې تبادلې او د بندیانو تبادلې ته یې اشاره وکړه "ډیر ژر".

