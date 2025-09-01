نړۍ
2 کمه لوست
پوتین وايي د الاسکا په سرمشریزه کې 'پوهاوی' په اوکراین کې د سولې لپاره لاره هواروي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه "تفاهمونه" چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د اګست په یوه سرمشریزه کې ترلاسه کړي، د اوکراین د سولې لپاره لاره پرانیزي، چې دی به یې له هغو مشرانو سره وڅېړي چې په چین کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې برخه وال دي
پوتین وايي د الاسکا په سرمشریزه کې 'پوهاوی' په اوکراین کې د سولې لپاره لاره هواروي
/ AP
1 سپتمبر 2025

پوتین وايي د الاسکا په سرمشریزه کې 'پوهاوی' په اوکراین کې د سولې لپاره لاره هواروي

د روسیې ولسمشر وايي چې د اوکراین د کړکېچ لپاره د "اوږدمهاله او دوامداره" حل په لټه کې دی.

د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه "تفاهمونه" چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د اګست په یوه سرمشریزه کې ترلاسه کړي، د اوکراین د سولې لپاره لاره پرانیزي، چې دی به یې له هغو مشرانو سره وڅېړي چې په چین کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې برخه وال دي.

پوتین، د هند لومړی وزیر نریندرا مودي او د مرکزي آسیا، منځني ختیځ، جنوبي آسیا او سوېلي ختیځې آسیا مشران د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د تیانجین په ښار کې د ولسمشر شي جینپینګ په کوربه ‌توب ترسره کېږي.

پوتین غونډې ته وویل: "موږ د چین او هند هغه هڅو او وړاندیزونه ته لوړ ارزښت ورکوو چې د اوکراین د کړکېچ د هواري په موخه شوي دي."

وړاندیز شوي

"هغه تفاهمونه چې د روسیې – امریکا په وروستۍ غونډه کې په الاسکا کې ترلاسه شوي، هیله لرم د دې هدف لپاره مرسته وکړي."

هغه وویل چې د یکشنبې په ورځ یې له شي سره د ټرمپ سره د خپلو خبرو لاسته راوړنې او هغه کار چې "اوس روان دی" د شخړې د حل لپاره، په تفصیل سره شریک کړي، او په نورو دوه اړخیزو لیدنو کې به له چینايي مشر او نورو سره لا ډېر جزییات وړاندې کړي.

هغه زیاته کړه: "د دې لپاره چې د اوکراین هواری اوږدمهاله او دوامدار وي، د کړکېچ بنسټیز لاملونه باید په ګوته او حل شي."

پوتین یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې شخړې یوه برخه "د لوېدیځ له خوا د اوکراین ناټو ته د داخلولو پرله ‌پسې هڅې" دي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us