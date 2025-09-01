پوتین وايي د الاسکا په سرمشریزه کې 'پوهاوی' په اوکراین کې د سولې لپاره لاره هواروي
د روسیې ولسمشر وايي چې د اوکراین د کړکېچ لپاره د "اوږدمهاله او دوامداره" حل په لټه کې دی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه "تفاهمونه" چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د اګست په یوه سرمشریزه کې ترلاسه کړي، د اوکراین د سولې لپاره لاره پرانیزي، چې دی به یې له هغو مشرانو سره وڅېړي چې په چین کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې برخه وال دي.
پوتین، د هند لومړی وزیر نریندرا مودي او د مرکزي آسیا، منځني ختیځ، جنوبي آسیا او سوېلي ختیځې آسیا مشران د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د تیانجین په ښار کې د ولسمشر شي جینپینګ په کوربه توب ترسره کېږي.
پوتین غونډې ته وویل: "موږ د چین او هند هغه هڅو او وړاندیزونه ته لوړ ارزښت ورکوو چې د اوکراین د کړکېچ د هواري په موخه شوي دي."
"هغه تفاهمونه چې د روسیې – امریکا په وروستۍ غونډه کې په الاسکا کې ترلاسه شوي، هیله لرم د دې هدف لپاره مرسته وکړي."
هغه وویل چې د یکشنبې په ورځ یې له شي سره د ټرمپ سره د خپلو خبرو لاسته راوړنې او هغه کار چې "اوس روان دی" د شخړې د حل لپاره، په تفصیل سره شریک کړي، او په نورو دوه اړخیزو لیدنو کې به له چینايي مشر او نورو سره لا ډېر جزییات وړاندې کړي.
هغه زیاته کړه: "د دې لپاره چې د اوکراین هواری اوږدمهاله او دوامدار وي، د کړکېچ بنسټیز لاملونه باید په ګوته او حل شي."
پوتین یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې شخړې یوه برخه "د لوېدیځ له خوا د اوکراین ناټو ته د داخلولو پرله پسې هڅې" دي.