اسرائیل د الزيتون سیمه هواره کړه: د غزې ښار د یرغل په ترڅ کې له ۱۵۰۰ څخه ډېر کورونه نړېدلي .
لکه څنګه چې اسرائیل خپل ځمکنی عملیاتو ته شدت ورکوي، ډرونونه او د چاودېدونکو توکو بار روباټونه د الزيتون جنوبي برخه ورانوي، د دې سیمې ډېری اوسېدونکي بې ځایه کوي او د ادعا شویو جګړه ییزو جنایتونو په اړه نړیوال غبرګون راپاروي.
د فلسطین د ملکي دفاع ادارې ویلي، اسرائیل د روانې میاشتې له پیل راهیسې چې د ځمکنیو عملیاتو پيل یې کړی، د غزې ښار د الزيتون په سیمه کې له ۱،۵۰۰ څخه ډېر کورونه نړولي دي.
د ادارې ویاند محمود بصل وویل، د سیمې په جنوبي برخه کې هېڅ ودانۍ نه ده پاتې شوې، وروسته له هغې چې اسرائیل د میاشتې په پیل کې د غزې د نیولو خپله طرحه ومنله.
هغه زیاته کړه چې د اسرائیلي پوځ د ودانیزو ماشینونو ترڅنګ د چاودېدونکو توکو بار روباټونه کارولي، په ورځ کې په اوسط ډول اوه ځایونه الوځوي او په عین وخت کې د کوادکوپټر ډرونونه د کورونو پر بامونو چاودېدونکي توکي غورځوي.
بصل وویل، وسلو د سیمې د ویجاړۍ کچه نوره هم شدیده کړې ده.
د ده په وینا، منظم تخریب د الزیتون ۸۰ سلنه اوسیدونکي اړ کړي چې د غزې ښار لویدیځو یا شمالي سیمو ته کډه شي.
د اسرائیل امنیتي کابینې د اګست په ۸مه د غزې ښار د نیولو یوه طرحه ومنله.
دغه طرحه شاوخوا یو میلیون فلسطینیان سوېل ته د بې ځایه کولو، ښار د محاصرې لاندې راوستلو او د سختو بریدونو وروسته د نیولو پلان لري.
اسرائیل د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر راهیسې په غزه کې نږدې ۶۳ زره فلسطینیان وژلي دي.
جګړې د محاصرې لاندې سیمه په بشپړه توګه ویجاړه کړې، چې اوس د اسرائیل له خوا تپل شوې قحطۍ سره مخ ده.
تېر نومبر نړیوالې جنایي محکمې د اسرائیل د لومړي وزير بنيامين نتنياهو او د هغه د پخواني دفاع وزير يواف ګالانت د غزې په تړاو د جګړه ييزو جنايتونو او د بشريت ضد جنايتونو په تور د نيولو حکم صادر کړ.
اسرائیل د همدې جګړې له امله د عدالت په نړیواله محکمه کې هم د نسل وژنې له دعوې سره مخ دی.