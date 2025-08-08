11 ساعته مخکې
جرمني اسرائیلو تر امر ثاني پورې خپل ټولو پوځي صادراتو بندولو پریکړه وکړه.
د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرز وايي، برلین د فلسطین په محاصره شوي سیمه کې د ملکي وګړو د کړاو په اړه ژوره اندیښنه څرګندوي.
د جرمني حکومت به اسرائیلو ته ټول هغه پوځي تجهیزاتو صادرات چې په غزه کې کارول کیدی شي تر امر ثاني پورې بند کړي. لومړي وزیر فریدریش میرز دا پریکړه د جمعې په ورځ د اسرائیلو د پلان په ځواب کې چې هلته خپل پوځي عملیات پراخ کړي اعلان کړه.
میرز په یوه بیان کې وویل چې د اسرائیلي یرغمل شویو کسانو خوشې کول او د اوربند لپاره خبرې اترې د جرمني لومړیتوبونه دي، د اسرائیلو لومړيتوبونه دي، میرز په غزه کې د ملکي وګړو د کړاو په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړه.