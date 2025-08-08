نړۍ
جرمني اسرائیلو تر امر ثاني پورې خپل ټولو  پوځي صادراتو بندولو پریکړه وکړه.
د جرمني حکومت به اسرائیلو ته ټول هغه  پوځي تجهیزاتو صادرات چې په غزه کې کارول کیدی شي تر امر ثاني  پورې بند کړي. لومړي وزیر فریدریش میرز دا پریکړه  د جمعې په ورځ د اسرائیلو د پلان په ځواب کې چې هلته خپل پوځي عملیات پراخ کړي اعلان کړه.
د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرز وايي، برلین د فلسطین په محاصره شوي سیمه کې د ملکي وګړو د کړاو په اړه ژوره اندیښنه څرګندوي.

د جرمني حکومت به اسرائیلو ته ټول هغه  پوځي تجهیزاتو صادرات چې په غزه کې کارول کیدی شي تر امر ثاني  پورې بند کړي. لومړي وزیر فریدریش میرز دا پریکړه  د جمعې په ورځ د اسرائیلو د پلان په ځواب کې چې هلته خپل پوځي عملیات پراخ کړي اعلان کړه.

میرز په یوه بیان کې وویل چې د اسرائیلي یرغمل شویو کسانو خوشې کول او د اوربند لپاره خبرې اترې د جرمني لومړیتوبونه دي، د اسرائیلو لومړيتوبونه دي، میرز په غزه کې د ملکي وګړو د کړاو په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړه.

