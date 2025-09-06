نړۍ
ټرمپ د دفاع وزارت نوم د "جګړې وزارت" په توګه بدلولو لپاره امر لاسلیک کړ
د دفاع وزیر پیټ هیګسټ او د هغه مرستیالانو ته اجازه ورکول کیږي چې په رسمي مکتوبونو او عامه اړیکو کې د "د جګړې وزیر" او "د جګړې مرستیال وزیر" عناوین وکاروي.
/ Reuters
6 سپتمبر 2025

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت نوم ( د جګړې وزارت ) باندې بدل کړ.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرائیوي فرمان لاسلیک کړی چې د دفاع وزارت نوم به بېرته د "جګړې وزارت" ته واړوي، هغه نوم چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته بدل شوی و، کله چې چارواکو هڅه وکړه د پنټاګون د جګړې د مخنیوي رول ته پام واړوي.

ټرمپ دغه فرمان د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. هغه خبریالانو ته وویل: "موږ لومړۍ نړیواله جګړه وګټله، موږ دویمه نړیواله جګړه وګټله. موږ هر څه مخکې او په منځ کې وګټل، او بیا مو پرېکړه وکړه چې نوم بدل کړو او د دفاع وزارت یې کړو. نو اوس به بېرته د جګړې وزارت ته لاړ شو."

دا د امریکا د پوځ وروستی نوم بدلول دي، چې پکې د ټرمپ پرېکړه شامله ده چې په واشنګټن ډي سي کې د یوې لویې پوځي پریډ مشري وکړي او د هغو پوځي اډو اصلي نومونه بېرته راولي چې د ۲۰۲۰ کال د نژادي عدالت د مظاهرو وروسته بدل شوي وو.

ټرمپ د کورنیو چارو په برخه کې د پوځ د دودیزو اصولو پر وړاندې هم ګامونه اخیستي دي، لکه د مکسیکو سره په جنوبي پوله د پوځي زونونو جوړول ترڅو د کډوالو مخنیوی وکړي او په ښارونو لکه لاس انجلس او واشنګټن کې د پوځ ځای پر ځای کول.

د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې، دغه فرمان به د دفاع وزیر پیټ هېګسېت او نورو چارواکو ته اجازه ورکړي چې په رسمي لیکونو او عامه اړیکو کې د "جګړې وزیر" او "د جګړې مرستیال وزیر" په څېر ثانوي نومونه وکاروي.

وړاندیز شوي

دغه ګام به هېګسېت ته لارښوونه وکړي چې د نوم دایمي کولو لپاره اړین قانوني او اجرائیوي اقدامات وړاندیز کړي.

د وزارت نوم بدلول ډېر کم پېښیږي او د کانګرس تصویب ته اړتیا لري، خو د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند په سنا او استازو جرګه کې اکثریت لري، او د ګوند مشران د ټرمپ د نوښتونو مخالفت ته ډېره لېوالتیا نه لري.

د جمعې په ورځ درې جمهوري غوښتونکو، د یوتا سناتور مایک لي، د فلوریډا سناتور ریک سکاټ، او د فلوریډا استازي ګریګ سټیوب، د نوم بدلولو لپاره قانون وړاندې کړ.

د امریکا دفاع وزارت تر ۱۹۴۹ پورې د جګړې وزارت په نوم یادېده، کله چې کانګرس د دویمې نړیوالې جګړې وروسته پوځ، سمندري ځواک او هوايي ځواک سره یوځای کړل.

د نوم بیا بدلول به ډېر لګښت ولري او په واشنګټن ډي سي کې د پنټاګون چارواکو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پوځي اډو لخوا کارېدونکي نښې او لیکونه نوي کولو ته اړتیا لري.

 

